قضية رقم 23 والاوسكار

وليد فريجي

"ما كاد يغيب من غياهب الذاكرة مشهد طلاب الحركة والحزب والتيار حين اعترضوا وهددوا بالوعيد والتكسير اعتراضاً على المخرج زياد دويري والمطالبة بطرده من حرم الجامعة اليسوعية خلال القائه محاضرة حتى بان اسم المخرج على علم الوطن من جديد مستنشقاً فخرا لهذا البلد الذي يغالي فيه قوم بالجهل والتبعية المقوننة ضمن أطر المذهبية.













بعيدا من ملصقات التطبيع التي يسهل لصقها بغري الاعتباط والتي باتت معايرة لمحاربة العلم والفكر والانفتاح سنكون وبفضل المخرج زياد الدويري وفيلم قضية رقم 23 من ضمن المنافسين على جوائز "أوسكار"، إذ اختير فيلم "قضية رقم 23" اللبناني للمخرج زياد دويري بين الأفلام الخمسة الطامحة إلى نيل الجائزة العريقة عن فئة أفضل فيلم أجنبي خلال الحفل التسعين لتوزيع هذه الجوائز في آذار المقبل، وفق الترشيحات التي أعلنتها الاكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها، التي تمنح جوائز "أوسكار".

وسيتنافس "قضية رقم 23" على الجائزة مع فيلم A fantastic woman (تشيلي) لسيباستيان ليليو، وThe square (السويد) للمخرج روبن أوستلوند، الفائز بالسعفة الذهبية في مهرجان "كانّ"، وOn Body and soul (المَجَر) للمجرية إيلديكو إينييدي، والفائز بجائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان برلين.

ان فاز او لم يفز هنيئاً لهذا البلد بمبدعيه... وهنيئاً لانتصار الفكر والانفتاح على التقوقع داخل شرنقة التزمت المشرح على قياس بعض التيارات السياسية التي قد لا يناسبها الا تسويق صورة الحرب والسلاح والتهديد بوعيد جهنم.

ان اختيار الفيلم للمنافسة حث الكثير من السياسيين والفنانين في هذا البلد على تشجيع خطوة الميل علّنا نقطع اميالاً وسنوات ضوئية صوب تصويب صورة لبنان كمعلم للثقافة والفن والرقي والحضارة بعيداً من لغة الاستئثار والهيمنة.



وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق هنأ فريق العمل، متوجها إليهم بالقول: "أهنّئ كلّ فريق عمل قضية رقم 23 على ترشيح الفيلم لجائزة أوسكار، أفضل فيلم أجنبي. هو فكرة قويّة، وخيمة الحريّة والتنوّع في الشرق، وبحماية الفنّ والإبداع نحمي لبنان ونفرض احترامنا على العالم".

أما وزير الثقافة غطاس خوري فغرّد في هذا الشأن قائلاً: "لبنان للمرة الأولى ضمن النهائيات على جوائز الأوسكار، إذ اختير فيلم "قضية رقم 23" للمخرج زياد دويري بين الأفلام الخمسة الطامحة إلى نيل الجائزة العريقة عن فئة أفضل فيلم أجنبي خلال الحفل التسعين لتوزيع هذه الجوائز في الرابع من آذار المقبل. مبروك للسينما اللبنانية. مبروك للبنان".

فيما عبّرت الفنانة إليسا عن فخرها بالانجاز الذي حققه فريق العمل وغرّدت قائلة: "فخر كبير للبنان أن يتم ترشيح فيلم في جوائز "أوسكار". إحدى اللحظات التي أشعر فيها بالفخر بمواهبنا اللبنانية".

بطل الفيلم الممثل عادل كرم نشر مقطع فيديو في حسابه عبر "إنستغرام" الذي وثّق لحظة اعلان ترشيح الفيلم: "للمرة الأولى في تاريخ السينما اللبنانية".

فيما احتفلت بطلة العمل ريتا حايك مع زوجها للمناسبة، ونشرت صورة في حسابها عبر "إنستغرام"، الكثير من الفرح، أحتفل بمناسبة ترشح فيلم "قضية رقم 23" إلى أوسكار".



نبذة عن العمل

يتخذ دويري من جملة طوني الذي يجسد دوره عادل كرم "يا ريت شارون محاكن عن بكرة ابيكن" وتداعياتها وبكل إحالاتها للحرب الأهلية اللبنانية نقطة بداية، ويمسك مبضعه كجراح ليصل إلى قلب العطب المسكوت عنه في بلاده، فجميع القضايا التي تعود للماضي يُخشى الخوض فيها حفاظا على السلام العام. ولكن دويري لا يخشى ذلك، ويتبدى لنا أنه يرى أن التخلص من القيح الذي يملأ الجراح خير سبيل للشفاء.



وينتقل الفيلم إثر ذلك إلى دراما تدور أحداثها في قاعة المحكمة، وتتحول المحاكمة من محاولة البت في حادث فردي إلى البت في تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية بأسرها. لكل من الجانبين جروحه الدفينة التي يبقيها سرا في محاولة العيش في الحاضر ولكن الماضي يكمن في أصغر التفاصيل ويمكن أن يطفو إلى السطح بسبب كلمة.

وينأى الفيلم، الذي كتبه دويري وجويل توما، بنفسه عن تقسيم الحياة والساحة اللبنانية إلى ضحايا ومذنبين أو إلى أخيار وأشرار، فلا ثنائيات في الفيلم ولا إلقاء لوم. لكل ألمه وعذاباته التي يمكن من خلالها فهم شخصيته وتوجهاته.



في الختام وان فاز الفيلم بجائزة الاوسكار سنكون حتما على السكة الصحيحة في حفل بحجم الاوسكار وسيكون محفزاً للمواهب الشابة في لبنان لتقديم اعمال محترفة ترقى لمثل هذه الجوائز العالمية... وعلّ فوز الفيلم بجائزة اوسكارية يزيل من بعض الصالات اهازيج الافلام الكوميدية "الطقطوقة" والتي تحولت إلى مسرحية هزلية مضحكة أكثر بكثير من مضمونها السفيه والسطحي.









