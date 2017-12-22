العديلة وان عدلت بانت ملكة الحلة الجديدة

ومن الاجتهاد ما نصنع احياناً راية للنجاح والتواصل. وكيف لا وهي التي أرادت بملئ ذكائها وحنكتها ان تقلب موازين النقد وتجيره لمصلحة الاصابة الكوميدية السوداء الهادفة.

انها صفحة عديلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت الرقم الصعب بين تلك الخانة من النقد الساخر في هذا العالم الافتراضي.

صوبت عديلة واصابت في الكثير من المرات... وان اخفقت اعتذرت وان لم تعتذر عبرت بنقدها إلى مرمى التجدد الدائم والذي اتسم هذه المرة صورة والقاً.

لوهلة صدقنا ان صفحة عديلة توقفت بعدما توقف نشاطها بشكل مفاجئ إلى ان عادت بحلة جديدة حملت بين طياتها تركيبة جديدة لعديلة العرب الساخرة.

صورة عديلة المعدلة فيها الكثير من مبضع النجمات التي شطرهن جمالا فبان وجهها على قدر من كبير من محتوى التكوين الجمالي السائد اليوم في عالم الجمال. واسهبت في محاولة تفخيم الذات فتوجت نفسها ملكة جمال الفنانات و"بيلبقلها".

عديلة التي ادخلت فرن التجميل خضعت "لروتشة" من خلال الحدادة والبويا. وغرّدت قائلة :"اشتقتلكم كتير بس سر غيابي عنكم هو اني رحت عملت حدادة وبويا لوجي عند نادر صعب ومتل ما شايفين طالعة اجمل من كل زميلاتي المغنيات والممثلات . وبهالمناسبة رح أطلق على نفسي لقب جديد هو "ملكة جمال الفنانات ".

ترحيب كبير لاقته عديلة إثر نشرها صورتها بإطلالتها الجديدة، فأطلت ببشرة سمراء وشامة وشفاه ممتلئة، فيما اعتمدت تسريحة الشعر الأسود مع الإضاءة على عيني عديلة اللتين اشتهرت بهما . والملفت ان هذا التعديل الذي طرأ على عديلة تولت الاشراف عليه شركة humanagement me .