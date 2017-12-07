"يتيمةُ" العرب "تُهدى" لمحتلَّها !

على وجع العرب مشى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس. على أنينهم المزيّف مشى، على غفوتهم التاريخية وصحواتهم المتأخرة مشى، على فرقتهم وتضعضعهم مشى. قادته قدماه الى حليفه في الشرق الأوسط، قادته قدماه الى القدس العربية، زهرة المدائن، التي ما رواها العربُ يومًا سوى وابلٍ من المواقف والكلام، مانحين واشنطن لقمةً سائغة أو بالأحرى هديّة تقدّمها الى إسرائيل المحتلة المغتصبة: القدس. وهل أغلى من مهد الأديان أرضًا وشعبًا؟ قطعًا لا. هي الهدية الأرفع والأغلى ثمنًا التي يحصل عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي ستكون معيارًا يركن إليه في أي محادثات سلام مع الفلسطينيين، على إيقاع تأكيده أن "القرار حدثٌ تاريخي".

ببرودة أعصاب، وبتجاهل وجع شعبٍ وتاريخ عمرُه ثمانون عامًا، وقّع ترامب الأمر الاستثنائي بتأجيل نقل السفارة الأميركية الى القدس لمدة سنة. اكتفت الأمة النائمة بالسخط الكلامي وهي التي جارت على قدسِها طوال ثمانية عقود. لم يختلف التنديد العربي عن التنديد العالمي، ولا اللهجة العربية عن اللهجة الغربية. خرج ترامب في خطابٍ مقتضب ليعلن رسميًا اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، مؤكدًا أنه "اتخذ قرارًا تأخر كثيرًا". ثم وافاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ليشدد على أن " قرار ترامب يخالف كلّ القرارات والاتفاقات الدولية والثنائية"، معتبرًا أن "الإجراءات الأميركية تقوض كل جهود عملية السلام وتنهي دور واشنطن فيها، والادارة الاميركية فضّلت أن تتجاهل وأن تناقض الإجماع الدولي".

إعلان ترامب، اعتبره محللون عبر "صدى البلد" بمثابة رفع واشنطن لمستوى الضغط على العرب ووضعهم أمام أخطر منعطف في تاريخ الصراع العربي- الاسرائيلي". وكما أنظار العرب، كذلك شخصت أنظار دول الغرب في اتجاه قرار ترامب، على وقع موجة غضب عارمة، فيما تعقد جامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً السبت المقبل بناء لطلب الأردن والفلسطينيين لمناقشة التطورات .

يومٌ جديدٌ في بيروت

أمام خسارة الفلسطينيين والعرب عاصمة "القضية" لصالح كيانٍ محتلّ، كان اللبنانيون يربحون بيروت عاصمةً للوحدة غداة إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري تراجعه عن استقالته وتبني الحكومة بيان "النأي بالنفس". قطعًا لا ينطلي هذا النأي على القضية المركزية، على "بيع" القدس بالهوان، فكانت المواقف الداخلية المنددة، على إيقاع فورةٍ في المخيمات الفلسطينية وصلت الى حرق العلم الأميركي في عين الحلوة. ولعل أبرز المواقف، تلك التي صدرت عن الرئيس عون والذي وصف موقف ترامب بأنه خطير ويهدد صدقية الولايات المتحدة كراعية لعملية السلام في المنطقة، وينسف الوضع الخاص الذي اكتسبته القدس على مدى التاريخ".

ولفت عون الى أن "هذا القرار، أعاد عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين الى الوراء عشرات السنين وقضى على كل محاولة لتقريب وجهات النظر بينهم، محذراً مما يمكن أن يحدثه القرار الأميركي من ردود فعل تهدد استقرار المنطقة وربما العالم أجمع". ودعا الدول العربية الى "وقفة واحدة لإعادة الهوية العربية الى القدس ومنع تغييرها، والضغط لإعادة الاعتبار الى القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية كسبيل وحيد لإحلال السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق الى أصحابها".

بالعودة الى الساحة الداخلية وغداة إبصار التسوية الجديدة النور، كان موقف لعون أكد فيه أن "البيان الذي صدر عن مجلس الوزراء لا يشكل ربحًا لفريق أو خسارة لآخر، لأنّ الرابح هو لبنان الذي استطاع بوحدة أبنائه وتضامنهم والتفافهم حول مؤسساتهم الدستورية، الحفاظ على استقراره وامنه وسلامه". بدوره، أعرب رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خلال لقاء الاربعاء، عن ارتياحه لما حصل في مجلس الوزراء، معتبرًا أن الأمر يشكل خطوة ايجابية لاعادة انتظام عمل الحكومة وتفعيله لاستكمال معالجة القضايا والملفات الحيوية في البلاد وفي مقدمها ملف النفط".

خطّ بعبدا وعين التينة التقى بخطّ بيت الوسط حيث أعرب الرئيس الحريري عن ارتياحه لما تم التوصل إليه في موضوع النأي بالنفس، مؤكدًا أنه سيتابع شخصيًا موضوع تنفيذه".

أما في موضوع اختبار "النأي بالنفس الفعلي" خصوصاً من ناحية حزب الله فقالت مصادر سياسية رفيعة متابعة لـ"صدى البلد" إن الالتزام بما ورد في التسوية الجديدة ضروري من الاطراف كافة، أكان من حزب الله أم من الاطراف الأخرى وشددت في المقابل على ضرورة ان ينأى الخارج بنفسه عن التدخل في الشؤون اللبنانية". وأضافت المصادر أن "عودة حزب الله من الساحة السورية قد لا تكون اليوم الا أنها ستكون في القريب لأنّ الحرب هناك على فوهة الانتهاء وأن الارهاب الى اندحار كامل".