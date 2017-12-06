الياس قطار

لمن لم تتسنَّ له مشاهدة فيلم “العائد ” The Revenant للمخرج أليخاندرو غونزاليز إيناريتو في العام 2015 إليكم الحكاية: فيلم جيّد في المراجعات النقديّة، أميركي طويل، غير مستحقّ لأيّ جائزة أوسكار باستثناء أداء الممثل البطل (ليوناردو دي كابريو)، أحداثُه تدور في مكان واحد، الصورة جميلة لكنّ السيناريو هزيل والحبكة ضائعة. هو أشبه برحلة عذاب أراد المخرج/المنتج أن يجسّدها مع بطل وحيد فيها من الصعاب ما لا يحتمله جسد وفكرٌ بشريّان .

ليس الفيلم بهذه الأهمية كي يتصدّر سطورَنا، بيد أن تماهيه مع “الفيلم اللبناني الطويل” الذي يستحقّ رئيس الوزراء سعد الحريري عليه كلّ جوائز الأوسكار، يعيده بعد عامين الى الذاكرتين الفردية والجماعية .

في الظاهر، وفي المقاطع غير المصوّرة، لا يبدو شقاء الرئيس الحريري في فترة 17 يومًا في المملكة شبيهًا بذاك الذي قاساه دي كابريو العائد من التيه والموت مراتٍ عدة، وقد يبدو في المقارنة نوعٌ من المغالاة، ولكن ما لا ينفكّ يتسرّب في الصحف الأميركية والأوروبية عن السيناريوهات السود التي عايشها الرجل في “وطنه الثاني” يستحضر الى مسرح الحاضر بعض مشهديّات غرق البطل في الثلوج والمياه ومهاجمته من الوحوش والهمجيّين. المهمّ في الرواية “الأصليّة” غير القائمة على حبكةٍ صريحة ولا على تصاعدٍ درامي بارز أن البطل يعودُ الى الحياة في خواتيم الفيلم بعد أن يُتمَّ “مهمّته” قاطعًا كلّ المسافات من أجل “انتقام” يرفضه في آخر كلماته: “الانتقام في يدي الله وليس في يدي".

في إسقاط بسيطٍ على حكاية رئيس الحكومة المستقيل ثمّ المتريّث فالعائد، تبدو الصورة جليّة وعناصر الفيلم مكتملة:

- البطل الأوحد هو الرئيس سعد الحريري مع أدوارٍ ثانوية تتوزع بين أفراد عائلته المتنقلة بين المملكة وفرنسا. التزم الحريري بالسكربت الذي وُضِع بين يديه بحذافيره، قرأ ما كُتِب له أمام العدسات بلا مخالفة أو إيماءة، تفوّه بما هُمِس في أذنيه بلا تذمّر، حاول إقناع كلّ من اتصل به أو وافاه بأن ما يجري أمرٌ طبيعي وبديهي. لم يكن التطوّر الدرامي في الفيلم السعودي ناجحًا خصوصًا أن البطل غادر الى المملكة من دون نيّة استقالة وفجأة ظهر معلنًا إياها .

- السيناريو الذي وضعه كاتبٌ سعودي هزيل ولا يحترم الإشكالية (الدستورية) ولا حتى الفرضيات التي انتصرت منها فرضيّة “احتجاز” الحريري في كلّ الدُور السياسية بدءًا بقصر بعبدا مرورًا بعين التينة وصولًا الى بيت الوسط .

- التطوّر الدرامي شكّل الصفعة الأكبر بالنسبة الى مخرج الفيلم حيث تسارعت الأحداث بخلاف ما توقّع وفرضت بعض الشخصيات نفسها على المسار من خارج حلقة “الكاستينغ” الذي أجراه منتجو الفيلم في أحد فنادق العاصمة؛ فبرز أبطالٌ بأدوارٍ ثانوية وفي مقدّمهم الرئيس الفرنسي الذي أخذ على عاتقه تغيير الخاتمة من “موت” البطل أو في أحسن الأحوال “اعتقاله” الى إطلاق سراحه بشروط .

- النهاية السعيدة: هي تلك التي لم يتوقعها أحدٌ في الساعات الأولى للفيلم، حيث تراءى لكثيرين في الرابع من تشرين الثاني الفائت أن النهاية ستكون مأسوية وأن رحلة انتقام “سياسية - مالية” ستنتصر في نهاية المطاف على حساب موقع البطل ومكانته. لم ينتظر الكاتب والمخرج والمنتج تفاعلاً طارئًا من المشاهدين بدّل كلّ مسار الحبكة ودفع بطل الفيلم في 5 كانون الأول أي بعد شهرٍ في التمام والكمال الى التراجع عن استقالته. أما “التخريجة” فلا تصلح لفيلم بقدر ما تبدو سيناريو ناجحًا لمسرحية من نوع “الكوميديا السوداء” تتلقفها أيّ خشبة في لبنان .

في المحصّلة، ليس الحريري ممثلًا ناجحًا ولا يستحقّ عن الدور الذي حاول إقناعنا به أي جائزة، وجيدٌ أنه لم يكن ممثلًا ناجحًا كي يفهم المشاهدون حقيقة الرواية وكي يتمكنوا من صنع النهاية التي يرونها مناسبة أو تلك التي يستحقها البطل “العائد”. أما الإنتاج والإخراج والتصوير والسكربت فلا مكان لها أو مكانة في الأوسكار، ولكنها قد تحصد جائزةً ما في مهرجان كان السينمائي الفرنسي كبادرةٍ من الرئيس الفرنسي الشاب لحفظ ماء وجه من تغيّرت خواتيم فيلمه قسرًا... لأن الرئيس والجمهور “عايزين كده".

* إشارة الى أن “العائد” بنسخته اللبنانيّة يُعرَض حاليًا في صالات بعبدا وعين التينة وبيت الوسط ويُتوقَّع أن يسجّل أرقامًا قياسيّة في الإيرادات، علمًا أن ميزانيته كانت “وحدة الرئاسة والشعب".