مصير اليمن بعد مقتل صالح...

ناديا ع. الحلاق



أعلن في اليمن عن مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين بعد أن كان قد قرّر فك الارتباط معهم قبل أيام لفتح صفحة جديدة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، ما أدى الى تسارع الأحداث وتصاعد حدة الاشتباكات بين أنصار صالح وميليشيا الحوثيين في العاصمة صنعاء وخارجها. فكيف سنقرأ هذه التطورات وما هي تداعيات مقتل صالح؟



كان صالح، قد أعلن انفتاحه على الحوار مع التحالف العربي، الذي تقاتله قواته المتحالفة مع المتمردين الحوثيين منذ ثلاث سنوات ودعا فى كلمة تلفزيونية دول الجوار إلى "فتح صفحة جديدة " حاضا التحالف على وقف الهجمات ورفع الحصار عن شمال اليمن وكانت هذه الكلمات كفيلة بقتل صالح على يد الحوثيين.



وكان يوم امس نهاية دامية لصالح لكنه كما يبدو بداية اكثر خطورة على اليمن، فكل المؤشرات تقول ان حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يقوده صالح سينقسم الى مؤيد للحوثي ومستقطب من السعودية بينما بقية احزاب الحراك الجنوبي قد تلجأ في لحظة ما الى بناء كيانات سياسية اكثر ابتعادا عن القطب السعودي، ما يؤدي الى تزايد نفوذ جماعة الاخوان المسلمين في السعودية "حزب الاصلاح" الذي ظهر بشكل واضح تآمره لصالح ايران وجماعة الحوثي.

ما زالت قوة قبلية كبيرة في اليمن تحاول ان تتلمس طريقها نحو احد الاقطاب " الحوثي " او " السعودية " فعلى سبيل المثال لا تزال قبائل كبيرة مثل قبائل الأحمر، مذحج‏، وزبيد، وارحب ودهم " كلها بلا استثناء قبائل قابلة قيادتها للاستقطاب وهذا ما يفسر بشكل جلي لماذا قلب صالح الطاولة على الحوثيين، فقادة وزعماء القبائل طمأنوا صالح الى أنهم معه فى حال انقلب على عبد الملك الحوثي.

لكن ايران والاموال التي ضختها في اليمن كانت ولا تزال اقوى بكثير من أموال الخليج فمعظم محافظات اليمن لم تنتفض ضد الحوثي لاسباب كثيرة ابرزها المال والسلاح المتوفر بيد الحوثيين اضافة الى انفراط قوة الجيش اليمني بعد الضربات الكثيرة التي تلقاها بسبب ولاء قوات النخبة "الحرس الجمهوري" لعلي عبدالله صالح.

وقد يؤدي مقتل صالح على يد ميليشيا الحوثي الى الثورة وطرد الحوثيين، فبعدما دعت قيادات حزب الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الشعب اليمني الى مواصلة قتال الحوثيين، أعلن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، انطلاق عمليات «صنعاء العروبة» العسكرية ضد الحوثيين لتطهير كامل التراب اليمني من العناصر الإيرانية وتلك المدعومة من طهران.

كما ان حسابا شخصيا على «فيس بوك» منسوب لصلاح نجل على عبدالله صالح، دعا الشعب للثأر وكتب فييه: «يا شعب يا شعب الثأر الثأر، ولعن الله من جلس ببيته بعد الآن ثأر أبي ثأر كل يمني، قاتلوهم أينما وجدوا تحركوا رحمة الله تغشاك يا أبي».

سيناريو آخر قد تشهده اليمن، ولكنه بعيد المنال ولم يتحدث عنه أحد باستثناء إيران، بعدما دعت لحوار سياسي وشامل بين الحوثيين والقبائل اليمنية وقوات الرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

اذ عبر بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في بيان عن الأسف إزاء المواجهات الأخيرة ودعا كافة القوى اليمنية إلى الهدوء وضبط النفس.

والسيناريو الرابع والاكثر جدوى، تدخل عسكري دولي لضرب الحوثيين حتى لا تسقط اليمن تحت سيطرة إيران.

والجدير بالذكر أن الحوثيين أعدموا «صالح» رميا بالرصاص، إثر توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء.

رغم كل السيناريوهات الا ان المخرج السياسي في اليمن لن يمر دون صوت الرصاص، فمن المتوقع أن تنتفض الكثير من المدن والمحافظات ضد الحوثيين في حال وجدوا أن لهم حاضنا إقليميا وحاضنا داخليا خصوصا أن عملية قتل صالح تعتبر جريمة قبلية في العرف العشائري اليمني.

