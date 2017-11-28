"ديو المشاهير"... الفنانة المستذهبة تتجاهل قيراطها

وليد فريجي

في زمن هيمنت على اعلامه غربان السياسية المسبقة الدفع وفي خضم ما يضارع الوطن من ازمات باتت تشكل وزراً مضنيا على كاهل المواطن اللبناني، بات الاخير بحاجة ماسة إلى نداء ترفيهي يخرجه من تلك البوتقة المتشرذمة والتي ما عادت علينا الا بالهم والغم .

يأتي برنامج "ديو المشاهير" كطبق تحلية للمواطن الذي يتذوق مرارة حنظل الساسة ليشكل مادة ترفيهية بالنسبة إليه توفر عليه عناء التفكير ومشقة المعيشة .

يكاد يكون البرنامج هذا الأكثر ضخامة وفخامة وابهاراً بين كافة البرامج المعروضة في العالم العربي نظراً إلى احتوائه كل عناصر الجذب من الديكور إلى الاخراج الرائع لكميل طانيوس إلى اللوحات والضيوف ولجنة التحكيم .

توليفة البرنامج محكمة بختم مقدمته انابيلا هلال المرأة المناسبة للمكان المناسب. أنابيلا التي سبق وان قدمت العديد من البرامج عبر اهم الشاشات العربية تواظب على استكمال مسيرة مكللة بالنجاح من خلال تقديم الموسم الثاني من البرنامج. إطلالة سلسة تنتمي إلى السهل الممتنع... حضور لبق وانيق في الوقت ذاته... تلاعب خفة الظل وتدرك الحد الفاصل بين الخفة وثقل الدم. فهي تدرك كيف تعلق وتتسامر أطراف الحديث مع المشتركين ولجنة التحكيم على حد سواء بكثير من الادب والذكاء والتعليقات المحببة. ناهيك عن إطلالتها الناعمة واختيارها الأزياء التي تظهر قامتها الممشوقة والتي تليق بأنوثتها .

لجنة التحكيم

في الإنتقال إلى لجنة التحكيم فبرحابة صدر نرفع لها قبعة الخبرة المخضرمة على وسادة التجارب والنجاح .

الاستاذ سيمون اسمر المخرج الذي ابدع طيلة سنوات في رسم ووسم صورة الفن اللبناني اقل ما نقول في حضوره أنه اضافة مطلقة للبرنامج بخبرته التي ينبغي على المشتركين الاستفادة منها قدر المستطاع .

أما المؤلف الموسيقي الاستاذ اسامة الرحباني فنتحدث ونسهب عن خبرته وملاحظاته التي تنم عن استاذ محترف بكل ما للكلمة من معنى. صحيح أن الـNO سيدة الموقف في أحكامه المبرمة لكنها مبرمجة ومطعمة بالكوميديا السوداء أو البيضاء. وان صح التعبير تعليقات صائبة بنكهة ساخرة مضحكة ومحببة بالنسبة إلى المشاهد .

أما مقدمة البرامج منى أو حمزة فتبقى تلك الوردة التي تطيب خواطر المشتركين بالـYes الباهتة والتي تنطوي على نوع من المسايرة العلنية والملاطفة الذكية .

في الانتقال إلى المشتركين، فالحديث عن النائب السابق مصباح الأحداب تنطبق عليه الأغنية التي يقول مطلعها "لما يجيبو سيرتك يحلو الكلام". كم يحلو الحديث عن النائب الاحدب الذي نرشحه وبقوة للفوز باللقب فهو لمستحق وبجدارة ان يتوج كنجم في الأخلاق والحضور والالق والصوت والتهذيب والرجولة. فهو الرجل الذي يؤدي بإحساس اغنيات تليق بحضوره وينصت إلى ملاحظات لجنة التحكيم بكبر الادب والاخلاق. لا يسعنا الا ان نقولها بالفم الملآن "ضيعانك بسياسة هالبلد ".

كما نعول على حضور داليدا خليل التي تملك بدورها صوتا لا يستهان به وحضورا على المسرح وذلك ومن خلال اللوحات الراقصة التي تقدمها. وكذلك تعتبر من المشتركات اللواتي ينافسن بشدة للوصول إلى النهائيات .

في الانتقال إلى المشتركة ارزة الشدياق فلا يختلف اثنان على وصفها ببسمة البرنامج وخفته... حضور محبب ممتلئ من الطاقة الايجابية التي تعكس فرحاً على المشاهد مع كل وصلة تقدمها .

كذلك من الوجوه المحببة مقدم البرامج جيري غزال... مشترك له في الحضور كاريزما على الشاشة تعزز وجوده للوصول إلى الحلقات النهائية .

أما المشتركة رندا سركيس فحدث ولا حرج... تلك الحالة التي ما لها وعليها من هرج ومرج تكفي لتنضح بما فيها من"ميوعة" واصطناع متزلف للأنوثة .

واكثر ما لفتنا في الحلقتين هو الحضور غير المحبب لفادي شربل. هذا الاخير يحتاج إلى الكثير من الروح الرياضية وقليل من الادب وكثير من الصمت حين تدلي اللجنة بآرائها بدلا من اجترار التفاهات أمام المشاهد. فليتذكر انه امام لجنة تحكيم لها هيبتها وما وجوده الا عابر سبيل في سبيل تفعيل الرسالة الانسانية للبرنامج .

والكلام ذاته ينطبق على بعض المشتركين الذين فقدوا الكثير من احترامهم لذاتهم بعد تطاولهم بقليل من الادب على اللجنة .

في الختام حضور النجمة "المستذهبة" لم يترك وهجا يساوي قيراطها المعتاد. حضور باهت حاولت من خلاله اصطناع العفوية فانقلبت عليها ثقلاً في الحضور وفي التعليقات مع المشركين محاولة النيل من عزيمتهم من خلال ملاحظاتها التي ينطبق عليها "املأ الفراغ بالكلمة المناسبة وغير المناسبة ".

أما أكثر ما استوقفنا ان نوال تنكرت لحضور استاذها وصانعها ومكتشفها ومهندمها ومبرمجها سيمون اسمر. فالجفاء ما عاد خفياً على أحد بين الاستاذ ونوال بعدما فتح اعيرة نارية صوبها مصوباً عليها بوابل الجحود وقلة الوفاء. لذلك قررت ان ترد الصاع صاعين لصانعها فتنكرت لوجوده لا بل تجاهلته امام الكاميرا وحتى في كواليس البرنامج حسب مصادر خاصة من داخل الـMTV.

وقد وجدنا في التصرف هذا انتفاء للذكاء والخبرة في التعاطي مع مواقف مماثلة. فلمثل هذه التصرفات الصبيانية خسارة في موازين القوى أمام الرأي العام .

ومهما يكن من الاشتباك حدة كان على نوال ان تلقي التحية على الاستاذ احتراما لسنه وخبرته وبمثابة والدها الروحي اللقب الذي طالما القته على الاسمر .

اما بالنسبة إلى اطلالة النجم ناجي الاسطا فكانت موفقة للغاية وحماسية. ناجي صاحب حضور لبق ومحترم وفي جعبته خامة صوتية مميزة اثبتت عن جدارة موهبته وما الدليل على كلامنا هذا الا استمراريته من خلال قطف خياراته الناجحة .

اما النجم الوسيم ميشال قزي فلحضوره ايضا لطف وانطباع مميز عند المشاهد. فقد سجل من خلال مروره في البرنامج علامة جيدة اختصرتها ابتسامته الساحرة ولطفه في التعاطي مع المشتركين .

في الختام كلمة فصل في هذا البرنامج الذي نجد فيه كل مكونات الخلطة الناجحة لا بالمتميزة ليبقى تلك العلامة الفارقة وركنا للترفيه عن المواطن اللبناني والعربي على حد سواء من خلال مادة اقل ما يقال فيها انها مسلية ممتعة وراقية تناسب العائلة العربية بامتياز .