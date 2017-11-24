رولا حمادة للبلد... استقلالنا كذبة وموقف الرئيس عون اعتزاز بوطنيتنا

هل لنا في البداية ان نتحدث عن خلطة نجاح هذه المسرحية التي استحوذت على اهتمام النقاد والحضور؟

المسرح ممثل وعلى الممثل ان يكون قادراً على الإمساك بخشبة المسرح، كما يجب ان تمس المادة التي نقدمها المتلقي في المسرح وان تكون بعيدة من الوهن والالم بحكم ان الشعب اللبناني متعب في حياته. فالمسرح متسع للفرح والخروج منه بمجموعة من الاسئلة التي يجب ان نجد بعض الإجابات عليها. وهنا لا بد من الاشادة بمخرج المسرحية غابريال يمين الذي انجز عملا متقناً لا يسمح لك بالملل على الإطلاق خلال عرض العمل.



هل يعتبر الوقوف على خشبة المسرح أصعب من الوقوف أمام الكاميرا؟

ربما التلفزيون اسهل من المسرح. في العمل الدرامي التلفزيوني بإمكاننا حذف الأخطاء واعادة المشهد أكثر من مرة على خلاف المسرح ومن غير المحبذ الخطأ على الإطلاق.



لمست تفاعل الحضور مع المواضيع المطروحة في المسرحية ولعل ابرزها "التبني" و "اكتشاف الهوية الجنسية". واكثر ما لفتني في المسرحية حين رددت في المشهد الأخير على مسامع ابنتك بالتبني"انت تبنيتيني قبل ما انا اتبناك". ما هو تعليقك؟

حاولت الاضاءة على موضوع التبني لأننا لا نعلم الكثير عنه في لبنان ولأنه من الصعب جداً ان يقدم أحدنا على التبني في هذا البلد على الرغم من اهمية هذا العمل على الصعيد الإنساني ولأنه يوفر عائلة لمن هم في حاجة اليها. والهدف من هذا الموضوع توضيح فكرة ان الأمومة لا تكمن في الولادة إنما في التربية. والمشاكل بين الاولاد البيولوجيين او المتبنين هي ذاتها بينهم وبين الاهل. فالمحبة تكمن في التربية وليست في الولادة والعمل على خلق التوازن في شخصية أولادنا ليكونوا على قدر من المسؤولية في هذه الحياة الصعبة ويدركوا ما يريدونه.



هل تجدين ان التبني هو الحل المناسب للعائلات التي تعاني من مشاكل طبية كبيرة في الإنجاب؟

طبعاً انا مع التبني.



هل تعتقدين ان مشاكل الاهل مع اولادهم المتبنين أكثر وأكبر من تلك مع أولادهم البيولوجيين؟

على الاطلاق... المشاكل ذاتها بالنسبة إلى الأولاد المتبنين أو البيولوجيين وقد لمست ذلك من خلال الحالات التي درستها لكتابة المسرحية، إلا في حال تم اخفاء موضوع التبني عن الأولاد المتبنين. ومعظم الأولاد الذين قابلتهم وصفوا أنفسهم بالمحظوظين لأنهم وجدوا عائلة حضنتهم وأحبتهم.



جريء طرحك لموضوع الشاب الذي اكتشف هويته الجنسية على المسرح وتبين انه Bisexuel . ما هو تعليقك؟

إن هذا الموضوع نعيشه في لبنان واضأت عليه لأظهر مدى الكذب الذي يعترينا في علاقاتنا الاجتماعية. ثمة العديد من العائلات التي تجبر أولادها على الزواج على الرغم من علمهم بأنهم لا يميلون إلى الجنس الآخر. ان ارغام الأولاد على ذلك قد يدمر عائلة ويشتتها ومؤذ إلى حد كبير. لقد أضأت على الموضوع من دون تسجيل أي موقف سلبي أو ايجابي.



خرجنا من العمل ولم نعلم ما اذا كانت والدة الممثل في العمل الممثلة نوال كامل على علم بميول ابنها الجنسية؟

ليس من واجبنا تقديم الاجابات على التساؤلات هذه. فليجب كل واحد منا على طريقته الخاصة.



هل ما زال للمسرح مكانة عند رواده؟

طبعاً في حال سمحوا لنا بالعمل من دون "خضات".



"زعلت ع الحريري والتعاطف الوطني كان مع شخصه".



تزامن عرض مسرحيتك مع تقديم الرئيس سعد الحريري استقالته. هل تأثرت من جراء ذلك؟

لقد تأثرت كثيراً خلال اسبوع الاستقالة بسبب سوء مزاج الناس وشعورهم بالخوف. لكن في الاسبوع التالي تحسن الوضع، واللبناني تواق إلى حب الحياة.



ماذا تقولين بمناسبة عيد الاستقلال؟

ثمة بعض المواقف التي تلاقي إجماعاً في الموافقة عليها وعلى صوابيتها. موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالنسبة للكرامة الوطنية التي حاولوا اهانتها يدفعنا إلى الاعتزاز بالذات وبوطنيتنا. ولاننا على علم بأن استقلالنا كذبة كبيرة، هذا العام عيد الاستقلال مختلف... حزين نعم لكن فيه من العزة والكرامة ما يكفي بفضل قرار رئيس الجمهورية ازاء استقالة رئيس الحكومة.



"زعلت من الرئيس الحريري أو زعلت عليه"؟

"زعلت عليه" شخصياً التعاطف الوطني كان مع شخصه للرئيس الحريري وليس مع فكره أو توجهاته... كل منا معرض لدروس قاسية في الحياة والاهم ان نتعلم منها.



هل تعولين على الحوار بين الاقطاب السياسية في هذا البلد؟

لا يمكننا الا ان نؤمن بالحوار... لأننا وفي حال فقد ايماننا بالحوار يجب أن نوضب حقائبنا ونرحل.



نطمح إلى قانون مدني ودولة علمانية



هل فكرت بالرحيل؟

"جربت ما زبطت معي"...



هل انت محظوظة أم قليلة الحظ لأنك ولدت في لبنان؟

"الاثنين سوا"... ما من أمر ثابت في هذا البلد وكل يوم ننتظر المزيد من التشويق والاثارة إلى درجة نشعر فيها بالتعب وعدم التحمل. ان عدم الاستقرار في لبنان على الاصعدة كافة أمر متعب ملقى على كاهل المواطن. لكننا نعول على وحدتنا التي تشكل خشبة خلاص وتزودنا بالقوة في وجه المؤامرات كافة الخارجية.



التعددية في لبنان هل تعتبرينها نعمة او نقمة؟

التعددية عامل ايجابي للبلد لكننا نطمح إلى قانون مدني ودولة علمانية نعتبرها ضرورة ملحة للبنان كي يصبح أفضل وخصوصاً عندما لا يتدخل الدين في السياسة ويصبح الشخص المناسب في المكان المناسب بعيداً من المحاصصة والطائفية.



هل من المتوقع ان نشاهدك من خلال عمل درامي على شاشة التلفزيون؟

نعم، سأطل من خلال عمل رمضاني لا يمكنني الحديث عنه.



انتابني حزن كبير بسبب عدم تقديم موسم ثان من "واشرقت الشمس" والذي تألقت فيه من خلال الدور الذي لعبته".

بالفعل العمل حقق نجاحاً كبيرا ولم يقدم منه موسم ثانٍ لاسباب متعددة. ولربما لو حصل ذلك ما كان ليحقق وهج النجاح ذاته.



في الختام كلمة أخيرة؟

أحيي المخرج غبريال يمين والممثلة القديرة نوال كامل والممثل فريد شوقي والممثلة نوال السويدي.