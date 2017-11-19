قسم سيدني في نادي شباب لبنان الأسترالي يستقيل والسبب؟

بناءً على الكثير من المعطيات والأخطاء التي لا تعد ولا تحصى التي سبقت رحلة ما يسمى بنادي شباب لبنان الاسترالي الى الوطن الام، وبعد العمل والجهد بصدقية وشفافية من قبل أعضاء قسم سيدني لتمويل ما سمي برحلة من اجل الوطن بالاضافة الى مشاركة بعض أعضاء سيدني في حفلة ملبورن وتجاهل اطلاعنا على مردود الحفلتين رغم طلب وإلحاح بعض أعضاء سيدني بالشرح والتوضيح من دون أن يلقوا آذاناً صاغية مقابل مزيد من التجاهل، وبعد الاطلاع على ما تضمنته الرحلة من خلال العروض المسرحية الفايسبوكية والبروبغندا الاعلامية والاستماع الى التسجيلات الصوتية عبر واتس اب والتي يندى لها جبين الانسانية، عقد قسم سيدني لقاءً في ٢٣ تشرين الاول ٢.١٧ لتبادل وجهات النظر ليبنى على الشيء مقتضاه، وتم الاتفاق على إرسال كتاب من باب الصدقية والشفافية واحترام الذات الى كل من رئيس ما يسمي بنادي شباب لبنان الاسترالي: بشارة ابراهيم، المؤسس طوني عيد، جورج مخول، الفرد مظلوم عبر صفحاتهم الخاصة على "الواتس اب" من قبل أمانة السر هلا احمد وأعطوا مهلة أسبوع لإعادة الاموال والحقوق المشروعة الى اصحابها، ولكن لم يكن أي رد أو تجاوب حتى الساعة. بناءً على ما تقدم وانطلاقاً من مناقبيتنا وانتمائنا الوطني وخلو الرحلة من اي عمل وطني او رياضي يليق بمستوى الرياضيين الذين لهم باعهم وتاريخهم الرياضي واختزال النادي إعلامياً بشخص مؤسسه والضرب عرض الحائط بجميع مكوناته على رأسها الرياضة والرياضيين ، نعلن نحن أعضاء سيدني بكل فخر واعتزاز تنحينا عن كل ما يمت بصلة من قريب او بعيد الى النادي المذكور. علمًا أن الاستقالة تشمل مسؤولة العلاقات الخارجية الاعلامية داليدا اسكندر معيكي، المستشار والاعلامي مارون تادروس، المدرب الرياضي البير خيسة، المدرب الرياضي جوزيف خشّان، أمانة الصندوق سليمان ابي عراج، مساعد أمانة الصندوق جورج طانس، مساعدة المشرف تيريز ابي عراج، مسؤولة العلاقات الاجتماعية هيلين شلالا، وأمينة السر هلا احمد. فيما تغيب عن الاجتماع الإعلامي مارون تادروس بسبب وجوده في لبنان.