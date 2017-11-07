رامي عياش من دار الأوبرا المصرية... الله عليك يا مصر !



افتتح النجم رامي عياش ثالث ليالي مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير في الأوبرا المصرية بالنشيد الوطني لجمهورية مصر تبعها أغنيته الخاصة "الله عليكي يا مصر" مما دفع جميع الحضور في المسرح إلى الوقوف تصفيقاً وترحيباً .

عياش الذي يكرر تجربته في الوقوف على مسرح الأوبرا المصرية، خص هذا العام ببرنامج فني خاص إلى جانب أكثر من 65 عازفاً بقيادة المايسترو مصطفى محمود .

وقد غنى إلى جانب ريبرتواره الفني من "جبران" و"حبيتك أنا" و"أمير الليل " و"بحب الناس الرايقة" و"مبروك" و"ما بدي شي" وغيرها... خصص لهذه الليلة أغاني خاصة مثل "يا صلاة الزين" للفنان الكبير سيد مكاوي إضافة إلى أغنية "في يوم وليلة"' للفنانة القديرة وردة الجزائرية إضافة إلى أغنية "سواح " للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. كما شاركته الغناء في أغنية "بالعكس " الموهبة الشابة أجفان .

عياش في كلمته وجه تحية لإدارة المهرجان وحكومة مصر لحرصهما على دعم الثقافة في مصر، مطالباً أن تنتقل عدوة مهرجان الأوبرا بهذا المستوى الراقي إلى مختلف العواصم العربية سعياً لخلق لغة تواصل جديدة بين الجيل السابق وجيل اليوم .