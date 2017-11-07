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اليسا... عروس الابيض والعريس فخامة الأولمبيا!

اليسا... عروس الابيض والعريس فخامة الأولمبيا!
اليسا... عروس الابيض والعريس فخامة الأولمبيا!
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  • الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 10:20

وليد فريجي

من هناك من على مسرح الاولمبيا الفرنسي العريق والتاريخي الذي استودع بين رحاب عظمته كبار نجوم العالم والعالم العربي ونذكر منهم أم كلثوم وفيروز، شرع ركحه ليزهو بفراشة الرومنسية وملكة الاحساس النجمة اللبنانية اليسا.

اليسا ومن على مسرح الاولمبيا أطلت كعروس بفستانها الابيض الانيق والفاخر الذي يليق بمثل تلك المناسبة وبجمهورها الذي ضاق به المسرح والذي تقاطر من مختلف الدول والضواحي الباريسية ليحتفل على وقع اغنيات اليسا بنخب الرومانسية.

أطلت اليسا ملكة على المسرح بأغنية "وحشتوني" للسيدة وردة وانحنت امام هيبة المسرح وجمهورها الذي صفق لها عاليا منتشياً من رحيق احساس قارب العشق والجنون.

مع اليسا لا يمكنك الا ان تبلغ حالة من الهذيان الروحي والفكري، لتشعر انك امام مستودع من الاحاسيس وفيض من جياشتها فتقلك وتنقلك إلى عالم مختلف هناك حيث الأحلام لا تتلاشى ولا تعيدنا إلى الواقع المرير.

اليسا النجمة التي حملت بين ثنايا صوتها صورة لبنان وارزه حرصت على التنويع في الاغنيات التي قدمتها والتي لاقت حماسة من الجمهور الذي ابى الا ان يحتفل بعيد ميلادها على المسرح من خلال تقديم قالب حلوى لها على المسرح ويغني لها "سنة حلوة يا جميل".

اليسا التي رددت على الحضور عبارة "خليتوني اسعد وحدة الليلة" تطوي انجازا مهما في الغناء على هذا المسرح وتضيفه إلى رصيدها الحافل بالنجاحات وهي التي اعتادت ان ترفع نخب النجاح بعدما واعدته على دروب النجومية.

وقد هنأ النجم عاصي الحلاني زميلته على حفلها هذا وكتب لها :الف مبروك اليسا الغالية بيلبقلك كل النجاح وان شاء الله كل ايامك نجاح وفرح وسعادة".

الفنانة لطيفة التونسية هنأت إليسا على حفلها وكتبت لها في حسابها عبر "تويتر": "ألف مبروك نجاحك فى حفل الاولمبيا. تستاهلي كل خير. برافو".

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