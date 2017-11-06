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Mate 10 بتصميمه الراقي والمتطوّر يقدّم تجربة متكاملة
Mate 10 بتصميمه الراقي والمتطوّر يقدّم تجربة متكاملة
Mate 10 بتصميمه الراقي والمتطوّر يقدّم تجربة متكاملة
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الاثنين 6 نوفمبر 2017 15:26
في وقت أصبحت فيه الهواتف الذكية متشابهة في تقديمها الحلول التكنولوجيّة المتطوّرة، يسعى هواوي الى التميّز من خلال تركيزه على تصميم جهاز متكامل في التطوّر والذكاء من حيث التصميم الراقي والطاقة الكبيرة والبطاريّة التي تدوم طويلاً إضافة الى الميّزات المتجدّدة كليّاً بفضل معالج كيرين 970 الذي يعمل على الذكاء الإصطناعي.
تطرح هواوي الآن تصميماً فاخراً وجذاباً بالكامل وهو هاتف هواويMate10 الذي يأتي بشاشة أكبر وحواف ضيقة ليكون مريحاً في الحمل فيتيح تجربة لا تضاهى. أكثر ما يميّز تصميمه الخارجيّ هو الهيكل الزجاجي الثلاثي الأبعاد، المنحني على حوافه الأربع مما يعكس الضوء بشكل جميل ومتجانس. وقدتمّ تجهيزه بشاشة عرض كاملة FullView Display)) مما يزيد حجم الشاشة إلى حدوده القصوى.
علماً أنّ هواوي Mate 10 يأتي بشاشة بمقاس 5.9 إنش ودقة 2K ونظام عرض LCD 16:9 وتقنية المدى الديناميكي العالي HDR10. يأتي مع حواف تكاد تكون غير ظاهرة لتوفير ٳمكانية استخدام أفضل للشاشة،بنسبة 18% أكثر.
استثمرت هواوي خبرتها العميقة في التصميم لتزويد الهواتف بتصميم أنيق وجذاب يعجب الجميع ويشجعهم على اختيار هذا الهاتف بالتحديد. وانّ هيكله زجاجي ثلاثي الأبعاد يظهر لمعاناً وقواماً متغيّراً بحسب انعكاس الضوء، ليوفر تجربة بصرية جديدة تماماً. كذلك، يترك الإطار المعدني في الوسط إحساساً انتقالياً عند كل زاوية، مشكّلاً تبايناً مثالياً ومزيجاً فائق الروعة من المواد المعدنية والزجاجية. وينطوي الجانب الخلفي على تصميم شريط عاكس لتسليط الضوء على الكاميرا المزدوجة.
سوف يتوفّر Mate 10 قريباً في السوق اللبنانيّة بلونين أنيقين الأسود والبني موكا، التي صممت لتحاكي متطلبات المستهلكين كافة.
http://consumer.huawei.com/levant/
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