ماريتا... فرخ الحلاني فراشة زاهية بذكائها في "لهون وبس"

وليد فريجي

هي ليست فتاة عادية بالنسبة إلى بنات جيلها... هي استثنائية الجمال والخلق والحضور والأدب. هي استثنائية في ذكائها وحنكة الحوار الديبلوماسي وبخفرها وتواضعها.

هذا أقل ما يقال في إطلالة ماريتا الحلاني ابنة النجم عاصي الحلاني خلال حلولها ضيفة على برنامج "لهون وبس" عبر شاشة

LBC .

في المظهر إطلالة ماريتا موفقة تليق بعمرها ونقصد قصة الشعر القصيرة والماكياج وحتى "الشورت" و"التوب" التي شكلت في فتحتها على الصدر مصدرا لاظهار حياء الصبية الواعدة تجلى في احمرار عنقها خجلا في كل مرة تشعر فيها بالاحراج.

وكما في كل مرة نقولها ان الجلوس في وجه مقدم هذا البرنامج ليس بالأمر السهل على الإطلاق. إلا ان ماريتا وعلى الرغم من كونها في العشرين من عمرها تمكنت من مواجهة كوميديا هشام الساخرة بخفة وابتسامة.

ماريتا وخلال الحوار أكدت عدم اعتمادها على اسم والدها الفنان عاصي الحلاني في عملها الفني بل تستفيد من خبرته. ماريتا نفت ما يسمى بالوراثة الفنية من قاموسها فهي تعتمد على موهبتها وهي التي تساعدها على النجاح. مؤكدة على بعد المسافات بين اللون الذي اختارته واللون الذي تميز به والدها.

ماريتا الشغوفة بعملها أكدت مواصلتها تقديم هذا النوع من الفن إلى جانب تحصيلها الجامعي وقالت:"سأقدّم ما أحبه والجمهور هو الحكم وأنا مؤمنة ولا أحب المشاكل".



وعندما سألها هشام عن حقيقة علاقتها ببطل لبنان الرياضي سيلفيو شيحا، ردّت ماريتا بديبلوماسية رافضة الخوض في حياتها الخاصة من دون ان تنفي او تؤكد علاقتها. وحين واجهها حداد بصورهما المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طلبت الانتقال إلى موضوع مختلف.

ماريتا وخلال اللقاء اعترفت ان والدتها كوليت الحلاني اجمل منها كما قالت انها فخورة ببعلبكيتها.

في الختام لا بد من كلمة حق بحق ماريتا. فنانة واعدة على دروب النجاح ان واظبت على المضي قدما في حسن الخيار الذي يليق بصوتها ودون ادنى شك في ظل جناح الوالد نقولها بالفم الملآن "فرخ البط عوام" ولماريتا مستقبل واعد في الخط الذي قررت من خلاله الوصول إلى محبيها.