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الولد فرخ العاصي عوام... قريباً إلى الغناء!

الولد فرخ العاصي عوام... قريباً إلى الغناء!
الولد فرخ العاصي عوام... قريباً إلى الغناء!
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  • الخميس 26 اكتوبر 2017 08:47

بعد ابنته ماريتا لفت الوليد نجل عاصي الحلاني متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الفيديوهات التي ينشرها تمتعه بصوت جميل قادر على الغناء بطريقة محترفة وعليه ينطبق المثل القائل "فرخ البط عوام". وقد علم موقع "البلد" ان الوليد ومستقبلا ينوي احتراف الغناء على غرار شقيقته ماريتا لكنه في الوقت الراهن متفرغ لدراسته والاستعداد لدخوله الجامعة واختيار اختصاصه ويبدو ان عاصي حريص في الوقت الراهن علىمتابعة ابنه لتحصيله العلمي. يذكر ان عاصي انتهى من تصوير أغنية "اسمع مني" على طريقة الفيديو كليب في بيروت.

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