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ايقونة العذراء... هدية اليسا في عيدها
ايقونة العذراء... هدية اليسا في عيدها
ايقونة العذراء... هدية اليسا في عيدها
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الخميس 26 اكتوبر 2017 08:17
ما زالت ملكة الرومنسية والاحساس النجمة اليسا تتلقى المزيد من الهدايا من اصدقائها والمقربين منها بمناسبة عيد ميلادها الذي يشكل مناسبة مميزة بالنسبة إليها. فقد تلقت هدية لها الكثير من القيمة بالنسبة إليها وقررت مشاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واصفة اياها بالجميلة والقيمة وهي عبارة عن ايقونة ارثوذكسية للسيدة العذراء وهي تحتضن الطفل يوسف بين يديها وعلقت عليها بالقول:"تلقيت ايقونة قيمة لمناسبة عيد ميلادي شكراً ميرنا". هذا وكان انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر النجم عاصي الحلاني داخل استوديوهات
The Voice
وهو يغني لاليسا أغنية "بعيدك يللي انت العيد محتفلا بها إلى جانب أحلام ومحمد حماقي. يذكر ان اليسا منهمكة في التحضير لالبومها الجديد بعد ألبومها الأخير"سهرنا يا ليل" الذي حقق نجاحاً منقطع النظير.
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