تكلمت ولم نرها... بيرلا حلو "لهون وبس"

وليد فريجي

لا عُقد في شخصيتي ضد الجمال ولا حساسية زائدة منه... الله أحب الجمال وجعل منه بشرا على صورته ومثاله وليته لم يفعلها. وغالباً ما يترنح الجمال على مقولة شهيرة ضج بها العالم في كل مرة يصادف جميلة غبية فيردد القول المأثور "كوني جميلة واصمتي إلى الأبد". لا نتبنى التعميم المجحف فكم من جميلة هزت عروشا وأنظمة واسقطت دولا واشعلت حروباً في العالم.

تنظيم المسابقات الجمالية في العالم موضة تنضوي تحت العديد من الالوية والشعائر بهدف انتخاب رمز للجمال الخارجي على ان يحتوي القليل من ثقافة الفكر واتقان فن الحديث.

من هذه المسابقات التي باتت تقليدا في لبنان حفل ملكة جمال لبنان الذي توج أخيراً بيرلا حلو ملكة لجمال لبنان للعام 2017 والتي استحوذت على اعجاب كبير بجمالها الخارجي .

ملكة جمال لبنان حلت ضيفة على برنامج "لهون وبس" الذي يقدمه هشام حداد عبر شاشة LBCI فكانت الصدمة عند المشاهدين .

ان الجلوس في وجه حداد ليس بالأمر السهل على الاطلاق " واذا رأيت نيوب الحداد بارزة فلا تظنن انه يبتسم"... فعلى الضيف ان يكون على أهبة الاستعداد لمواجهة لسعات هشام الساخرة والسوداء بقالب من السخرية كي يتمكن من الخروج بأقل ضرر ممكن. كلامي هذا لا ينم عن نقمة على هشام بل على العكس هو اشادة بمهنيته وتحضيره وخفة ظله حتى بات النجم الأول في تقديم هذه النوعية من البرامج .

الملكة البالغة من العمر 22 عاما ما عاد بإمكانها التذرع بصغر سنها لتبرر عدم اتقانها لمقومات الحد الأدنى من الحوار والاجابة .

أقل ما يقال في إطلالة الملكة ضمن برنامج "لهون وبس" صدمة بكل ما للكلمة من معنى... فالمضمون باهت قارب السطحية على الرغم من محاولات هشام المتكررة لخلق أجواء من الفكاهة وعبثاً كان يحاول دون أي تجاوب .

لسنا هنا في وارد اسقاط كل الحق على الملكة الجديدة التي اتسمت إطلالتها الخارجية بكثير من الشياكة والاناقة وخصوصاً ملامحها الجمالية الناعمة وانعكاس ابيض ملبسها على شعرها الأسود .

ولسنا بوارد ان نجعل من الملكة اميلي نصرالله ولا حتى اغاتا كريستي او مارغريت ميتشل، إنما على الاقل اعدادها واخضاعها لدورات مكثفة لتكون على قدر منصبها كممثلة للجمال اللبناني الرسمي في المحافل الدولية .

وعلى الاقل كان بإمكان القيمين على الملكة وضعها في جو الحلقة والاسئلة كي لا تأتي اجوبتها على قدر من الفراغ القاتل. كما كان باستطاعة القيمين على البرنامج تحضير "اسكتشات" عفوية لا تحتاج إلى حوارات ومعلقات يكون الهدف منها خلق اجواء ايجابية ومضحكة تتناسب واجواء البرنامج .

حلو مع بداية الحلقة اعربت عن سعادتها بردود الفعل الايجابية التي وصلتها بعد تتويجها بعدما قرأت كل التعليقات عبر مواقع التواصل. واشارت إلى ان اللقب لم يغيرها على الاطلاق بل توجهت في صبيحة اليوم التالي إلى الجامعة وكأن شيئاً لم يكن. واضافت أن وقتها بات ضيقاً بسبب انشغالها في التحضير للمشاركة في ملكة جمال العالم وفي المناسبة قدمت لها اللايدي مادونا البدلة الفولكلورية التي سترتديها في المسابقة داعية اللبنانيين إلى تكثيف التعاون معها. كما اعترفت الملكة انها تمضي وقتها في المواظبة على الاجتهاد على تطوير نفسها بهدف استحواذها على محبة الناس اجمعين. وعن المجالات التي ستدخلها بعد اللقب، لفتت حلو الى أن القرار بهذا الشأن ليس حاضراً في الوقت الراهن خصوصا أن الفرصة قد تأتي في التمثيل أو الغناء أو تقديم البرامج. وعندما سألها هشام: هل من الممكن أن نراك في الموسم الثالث من مسلسل الهيبة، أجابت حلو: "ما حدا بيعرف ".

هذا ما حاولنا استخلاصه من حديث الملكة في تلك الحلقة التي راوحت مكان الملل في هذا الجزء منها ليعوض هشام في فقرة "اللطشات" السياسية واستضافة الوزير السابق وئام وهاب .

في الختام لا بد من استحضار مقولة سقراط الشهيرة حين كان مجتمعا بتلاميذه لمناقشة عقائد فلسفية واذ برجل يمر زاهيا بوسامته مغروراً فجاءت كلمته" تكلم كي اراك". ولان الصمت من ذهب الا في وجه الحق نمعن اليوم في التعويل على أهمية الصمت كي تبقى صورة الجمال منحوتة ربانية. ونعول على القيمين على حفل انتخاب ملكة جمال لبنان اخضاع الملكة لتدريبات مكثفة في الحضور والاطلالة والوقوف والجلوس أمام الكاميرا والتعامل معها من خلال الابتسامة والنظرات .