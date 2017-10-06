عناصر من شرطة بلدية جونية تعتدي بالضرب على مواطن وتدخله المستشفى

ما عاد بالأمر المستغرب على الاطلاق تعرض المواطن للانتهاكات وما من أحد يسأل عنه في دولة "الكل فوق القانون". وما حدث في منطقة جو نية بين عناصر من شرطة البلدية ومواطن خير دليل على كلامنا. فقد

في التفاصيل، تمكن السيد فتح الله الحيالي، المستثمر اللبناني وصاحب مشروع سياحي في شارع الميناء في جونية قبالة الشاطئ من الاستحصال على ترخيص من وزارة الاشغال لترميم وصيانة واعادة تأهيل سنسول بحري " يعرف بالحماية البحرية" عند تخوم عقاره. فحضرت عناصر من شرطة البلدية في زيارة اولى صباحية مطالبين بالكشف على الرخص وشرعية الاعمال، فابرز السيد حيالي رخصته الموقعة من وزيري الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والداخلية نهاد المشنوق.

لم تطل كثيراً غيبة عناصر الشرطة، فعادوا قرابة الظهر، مزودين بأمرٍ لايقاف الاعمال قافزين فوق سور ليصلوا الى مشروع السيد حيالي. ومن دون مقدمات انهالوا عليه بالشتائم والوعيد، فشهر الحيالي هاتفه الخليوي وهرع بالتصوير… عندها انهالت عليه الشرطة بالضرب المبرح وبرمي هاتفه ارضاً، ما ادى الى ادخاله الى مستشفى كسروان الطبي KMC لمعالجته من ردودٍ قوية اصابت العمود الفقري واسفل الظهر ومختلف جسده. نائب رئيس البلدية السيد روجيه عضيمي اكد انه كان في اجتماعات متواصلة ولم يبلغه الخبر، لافتاً الى ان رئيس البلدية السيد جوان حبيش كان حاضرًا في البلدية طيلة النهار. اما رولان شهوان، عضو المجلس البلدي ومسؤول لجنة السير والشرطة، فأكد بدوره انه كان خارج نطاق البلدبة وبالتالي لم يتسنً له متابعة الملف.