بين بعبدا والاليزيه... اناقة ممزوجة بفخامة السيدتين

وليد فريجي

وحين تلتحف اناقة بعبدا بقصر الاليزيه حتما ستتطاير شرارة الاناقة والفخامة والذوق الرفيع والانيق. فخلال تلبية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والسيدة اللبنانية الأولى ناديا الشامي عون، دعوة قصر الاليزيه إلى العشاء الذي يقيمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون برزت أناقة السيدتين على نحو واضح للعيان مما جعلهما محط اهتمام الصحافة العالمية واختصاصيي الموضة .

فقد حرصت السيدة الأولى ناديا الشامي على ان تتسم إطلالاتها بكثير من الكلاسيكية التي تليق بمكانتها كسيدة أولى وبسنها. وادركت كيف ترتدي الزي المناسب لكل مناسبة من الزيارة .

فلحظة وصولها إلى أرض المطار برفقة الرئيس ارتدت السيدة الأولى بنطالا اسود وسترة حمراء مع جاكيت باللون الاسود اكسبها إطلالة رسمية بكل ما للكلمة من معنى. وقد منحها اللون الأحمر تحديدا اشراقة لما يمثله هذا اللون من رمز للحب والحياة والثورة .

في الانتقال إلى حضورها إلى قصر الاليزيه فقد تألقت السيدة الأولى اللبنانية خلال النهار بفستان باللون البترولي مع جاكيت باللون نفسه تتداخل فيه خيوط بيضاء اللون ومع السيدة الأولى ابنتاها شانتال وكلودين اللتان حرصتا على ارتداء ثياب كلاسيكية بامتياز. والملفت انهما لم ترتديا الكعب العالي بل اكتفتا بانتعال "البالورين" احتراما لمقام السيدة الأولى والتي وحدها في المناسبات الرسمية وبحسب بروتوكول القصرتنتعل الكعب العالي. وبالزي نفسه جالت السيدة الأولى برفقة سيدة الاليزيه على دار "ديور" العالمي في العاصمة الفرنسية باريس .

وخلال تلبية السيدة ناديا برفقة فخامة الرئيس دعوة الرئيس الفرنسي الى مأدبة العشاء ارتدت فستاناً أنيقاً بتوقيع المصمم اللبناني العالمي راني زاخم، باللون البترولي من الدانتيل والحرير مطرزا بنعومة من جانب واحد فيما اكتفت بماكياج خفيف اضاء لون عينيها. بينما اختارت السيدة بريجيت فستاناً أسود بتوقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب من مجموعة الملابس الجاهزة لخريف وشتاء2017 - 2018. الفستان انيق للغاية مع اكمام طويلة وفتحة V ، على الصدر وزيّن على الخصر والرقبة بأشرطة مخملية سوداء. اما ابنة الرئيس شانتال عون باسيل فقد اختارت فستانا من تصميم ايلي صعب باللون الازرق النيلي بقماش الدانتيل.بينما ابنة الرئيس كلودين عون روكز ارتدت جمبسوت مطرّزا من الأعلى باللونين الأبيض والاسود يتداخله تطريز على الصدر باللونين الازرق والاخضر وبأكمام طويلة، أيضاً من مجموعة إيلي صعب ما قبل الخريف 2017 .

يذكر ان المصمم اللبناني إيلي صعب لبى وزوجته كلودين دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون الى حفل العشاء اللبناني - الفرنسي الذي أقيم في قصر الإليزيه .