الابيض يليق بالجلالة... الملكة رانيا ايقونة الموضة العربية

وليد فريجي

حين نأتي بالذكر على معالم الاناقة والبساطة والفخامة في وطننا العربي لا بد من الاضاءة على معلم مؤثر في المجتمع يضرب به المثل في الشياكة والحضور الآسر للمرأة العربية الساحرة والجذابة والرصينة.

انها الملكة رانيا العبد الله عقيلة ملك الأردن عبد الله الثاني ووالدة ولي عهد المملكة، التي نجد فيها خير مثال للسيدة العربية، تلك الملكة التي سعت من خلال موقعها إلى مناصرة اهل الخير من خلال الجمعيات التي تعنى بها حتى باتت صرحا وصوتا صارخا في براري الاردن لا بل ركنا عظيما للإنسانية في العالم اجمع خدمة للقضايا الانسانية من خلال سعيها الدائم لمحو الامية ومكافحة الجهل من خلال تطوير المدارس ودعم التعليم والمعلمين في الأردن وحول العالم.

في المقابل نجد في حضرة جلالة الملكة لمسات دافئة من الاناقة الملكية الممزوجة بنفحات عربية راقية للغاية. ونلاحظ اتجاه الملكة دائما صوب الازياء الانيقة في قصاتها ونوع الاقمشة إنما البسيطة في الزخرفات والتطريز.

تستعين الملكة بأزياء وتصاميم اهم دور الازياء العالمية ولعل ابرزها فستان من تصميم جيفينشي باللون الابيض واحيانا تختار سترة باللون الزهري من فاندي وفستانا باللونين الابيض والاسود من تصاميم لويفي وبالمان وغيرها من الماركات العالمية. كما نجدها حريصة على تعديل تلك التصاميم وارتدائها بطريقة تتماشى مع التقاليد العربية المحافظة.

والملاحظ ان الملكة التي تتمتع بقوام رشيق للغاية يضفي انوثة على اي تصاميم ترتديها فهي تميل وتنجذب بشكل كبير إلى اللونين الابيض والاسود والالوان الهادئة كالزهري المائل للأبيض والازرق الفاتح. ناهيك عن القصات الناعمة التي تختارها البعيدة عن الزخرفات والتطريز.

والملاحظ تسريحة شعرها الطبيعية جدا والتي غالبا ما تكون منسدلة او ما يسمى بالويفي. اما الماكياج فعادة ما تعتمد على الماكياج الهادئ والالوان الترابية والسحنة البرونزية واحمر الشفاه البيج او الزهري والطبيعي جدا.

وقد جمعنا لكم مجموعة من الصور للملكة رانيا من مناسبات مختلفة تظهر ثقافة الملكة وانفتاحها على الموضة من خلال اختيار الاطلالة الملائمة لكل مناسبة.

علما ان للملكة تأثيرا كبيرا في عالم الموضة، الامر الذي يجعل المصممين ودور الأزياء يتسابقون لوضع بصمتهم على إطلالاتها، فشوهدت بتصاميم من أرقى ما قدّمته دور الأزياء العالميّة، مثل: ديور وفالنتينو وبالمان، ولكنها تحرص على دعم المصمّمين العرب، فتكررت إطلالاتها بتصاميم إيلي صعب كما اختارت إطلالات من مصممين شباب لدعمهم مثل حسين بظاظا وكريكور جابوتيان.

في الختام لا يسعنا إلا ان نصف جلالتها بإحدى اهم ايقونات الموضة في وطننا العربي وملكة الانسانية وشعبوية الهوى.