هواوي تأسر اللبنانيين بأجهزتها!

استطاعت شركة هواوي أن تتخطّى التوقّعات بابتكارها هواتف ذكيّة تتميّز بتصاميمها المتجدّدة، وجماليّتها الإبداعية وبنظام الـEMUI الفريد من نوعه والخاص بأجهزتها. هذه التصاميم هي وليدة جهد مشترك لمجموعة من أمهر المصمّمين ذات الخبرة العالميّة، مركزهم مدينة باريس المشهورة بأنّها مدينة الموضة والذوق الرفيع.

فنظمت حملة لإطلاق آخر إبتكاراتهم: Huawei P10 و P10 Plus فقدّمتها لىشريحة كبيرة من اللبنانيين، المعروفين باهتمامهم بالتكنولوجيا والهواتف المتطوّرة وسعيهم الدائم الى اقتناء الهاتف الأذكى والأحدث من حيث الشكل والمضمون.

بعد دراسة معمّقة للسوق اللبنانية، ومعرفة الإحتياجات المختلفة والقدرة الشرائيّة للمستهلك اللبناني، وضعت شركة هواوي خطّة تسويقيّة شاملة لتعرّف الزبون اللبناني على هواتفها. مع مجموعة واسعة من الهواتف الذكيّة التي ترضي بنماذجها وأسعارها جميع الأذواق، هناك هاتف هواوي لكل شخص.

ومن أبرز الهواتف التي تمّ إطلاقها هذا العام: Huawei Y7 Prime ، Huawei Nova 2 Plus ، Huawei P10 و P10 plus ، Huawei Mate 9 Pro ...

مع نجاح هذه الخطّة، تشجّع فريق عمل هواوي على الإستثمار أكثر في بيروت من خلال إفتتاح مركز لخدمة الزبائن في منطقة سن الفيل.هذا المركزيوفّر للزبائن مجموعة من خبراء هواوي للإستجابة لكل طلباتهم.

تحفّز هذه النتائج الواعدة شركة هواوي على الإلتزام بالإستثمار في لبنان، بما أنّ سوقه نابضة بالحياة مها كانت الظروف.

حول "مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين": انتشرت منتجات وخدمات "هواوي" في أكثر من 170 بلداً حول العالم، وساهمت بمواكبة متطلبات الاتصال لدى أكثر من ثلث سكان العالم حتى نهاية عام 2013. وتبوأت "هواوي" المرتبة الثالثة عالمياً من حيث شحنات الهواتف الذكية في عام 2013. وقامت الشركة بتأسيس أكثر من 16 مركزاً للبحوث والتطوير حول العالم، بما يشمل الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وروسيا والهند والصين. وتقدم "مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين" التي تعد إحدى 3 مجموعات أعمال تابعة لشركة "هواوي"، باقة واسعة من المنتجات مثل الهواتف النقالة، والأجهزة المحمولة ذات النطاق العريض، والأجهزة المنزلية، وخدمات الحوسبة السحابية. ومن خلال خبراتها الممتدة لأكثر من 20 عاماً في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تلتزم "مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين" بتقديم أحدث التقنيات في هذا المجال للمستهلكين حول العالم. ويتوافر مزيد من المعلومات على الرابط (consumer.huawei.com/en /). ويمكن متابعة آخر التحديثات حول "مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين" على:

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