وائل جسار للبلد: انصح سلطان الطرب بالاعتزال!

وليد فريجي

حين يغني يستشرق الاحساس نغما وصورا جلية للحلم البعيد المنال. هو من نخب الفن الاصيل الذي وفي كل مرة يقدم فيها أغنية تتسارع ومضات النجاح من المحيط إلى الخليج. وائل جسار النجم الذي استوفى وبجدارة معايير النجومية من بابها العريض التقيناه على هامش الحفل الذي تكلل بالنجاح وأحياه في منتجع "Merit Royal" بحضور نائب رئيس مجلس ادراة المنتجع الاستاذ نبيل شومان وصاحب شركة "ارابيكا" الاستاذ محمد ياسين وحشد من المحبين قدموا من مختلف الدول العربية وحتى من قبرص للاستماع إلى اغنيات جسار. ولحضوره على المسرح حكاية من نوع مختلف، تتسابق فيها الدقائق التي تعبر معها إلى واقع مختلف للغاية. أغنيات توقظ في داخلك جراح وحنين وذكريات وحالات وانطباعات كيانية ووجودية. في هذا اللقاء الذي اقتنصنا فيه سبق ما اعتدنا المتاجرة به، إنما ننشره لانه صادر عن فنان له وجوده وقيمته وشعبيته ومسيرة حافلة بالنجاحات .

إلى اي مدى تعتبر شعبيتك الكبيرة في مصر وانتشارك بمثابة إضافة بالنسبة إليك؟

مصر ام الدنيا والفنون ناهيك عن ان بداياتي كانت من خلال أغنيات مصرية والحمدلله حققت نجاحا كبيرا. انا مدين للشعب المصري بانتشاري في العالم العربي .

وماذا عن الشعب اللبناني ألستَ مدينا له بانتشارك أيضاً؟

انا مدين للشعوب العربية كافة... إنما بداياتي كانت في مصر ولهم فضل كبير عليّ بعد الله وانا لست من الاشخاص الذي يختبئون خلف اصابعهم. اعتز ببلدي لبنان والكل دعمني بمحبة ولن انسى ذلك ما زلت حيا. إنما المفارقة في مصر انه حين تصدر لي أغنية يشيدون بها ويتحدثون عنها خصوصا منذ صدور أغنية "مشيت خلاص ".

وهل الصحافة المصرية احتضنتك فنيا أكثر من اللبنانية؟

الصحافة المصرية احتضنتني في بداياتي لأن انطلاقتي كانت من هناك. لكنني لا انتقص من اهتمام الصحافة اللبنانية التي بدورها دعمتني ووقفت إلى جانبي. "الله يقدرني" لارضاء الجمهور في مختلف الدول العربية". واعترف انني وخلال فترة معينة كنت مقصرا بحق الاغنية اللبنانية، لكنني عوضت بشكل كبير وفي رصيدي اليوم العديد من الاغنيات اللبنانية الناجحة .

تحقق أغنية "استقالة حبي" انتشاراً كبيرا في العالم العربي. وقد شكل الكليب التراجيدي المرافق للأغنية إضافة لها من خلال معالجته لمشكلة الانفصام الذي تعانيه الزوجة ومشاركة ابنتك في العمل. ماذا تقول عن مشاركتها؟

لطالما احبت ابنتي ان تشاركني تصوير كليب، وصودف ان الفكرة الكبرى للعمل وضعتها زوجتي ميراي ونفذتها المخرجة اللبنانية رندلى قديح والتي اثبتت حسا جميلا جدا في الاخراج والتوليفة واستفزت قدراتي التمثيلية إلى حد كبير جدا وعززت ثقتي بقدراتي التمثيلية بعدما كنت غير مهتم بفكرة التمثيل. قدمت العمل بمهنية عالية وشعرت أنه في إمكاني أن أكون ممثلاً .

بعدما كنت اول من غنى شارات المسلسلات منذ 2006. هل من الممكن ان نراك في 2018 ممثلا تلعب دور البطولة؟

ثمة احتمال كبير لذلك... في العودة لابنتي التي وان احبت أمرا لا يمكنني رفضه بل اسعى إلى تحقيقه لها وتنفيذه.لكنه من المبكر تحضير مشاريع خاصة بها كفنانة أو ممثلة. واجبي المحافظة عليها وتعليمها وارشادها إلى طريق الحق و"اللي كاتبو ربنا بصير ".

لقدت بدت مقنعة بتمثيلها على غرار والدها ام والدتها؟

لوالدتها اذن موسيقية لكنها "آخدة مني كتير ".

في السابق كنت تردد بأنك لن تقدم اللون الخليجي في حين علمنا انك بصدد التحضير لمشروع باللهجة الخليجية. ما الذي تبدل؟

ما زلت اردد الكلام ذاته لكنني اذا تعلمت لن اقصر في تقديم أغنيات خليجية واتشرف بذلك. الفنان ملك لكل الناس ويجب ان نعطي لكل الشعوب العربية حقها .

عليك ان تكون مستعدا لانتقاد من الفنانة الاماراتية احلام والذي قد يكون ايجابيا أم سلبياً .

لاحلام "عقلية خاصة" لكنها تلقائية وعفوية وطبيعية وتفتقر إلى التصنع. أحلام فنانة كبيرة وتعطي لكل شخص حقه. وهي حتما لن تهاجم من يتقن اي لهجة ويؤديها بطريقة محترفة .

منذ سنوات نصحك الفنان الراحل زكي ناصيف بالتوقف عن الغناء لفترة وجيزة خلال انتقال الصوت من الطفولة إلى الرجولة. من هو الفنان الذي تنصحه بالتوقف عن الغناء والابتعاد عن الأضواء؟

أدرك جيدا أنه من خلال اجابتي هذه سأتعرض لهجوم لكنني أقول الحقيقة كما هي. أنصح سلطان الطرب جورج وسوف باعتزال الفن حرصا على صحته وعلى تاريخه الفني المشرف العابق بالنجاحات الكبيرة والمستمرة. إنما صحيا سلطان الطرب متعب صحيا كما الكل يعلم. "بزعل لما شوفوا عم يطلع على المسرح بطريقة كلنا منتأثر فيها ".