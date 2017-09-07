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"تبنبن" يحضّر للبطولة بثورة تعاقدات وتجديدات للاعبيه

"تبنبن" يحضّر للبطولة بثورة تعاقدات وتجديدات للاعبيه
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  • ناديا ع. الحلاف, الخميس 7 سبتمبر 2017 01:00

ناديا ع. الحلاق

انطلقت عجلة تحضيرات الاندية اللبنانية لكرة السلة لموسم 2017-2018، فكان "تبنين" من ابرز الاندية في الدرجة الثانية الطامحة للوصول  إلى المنافسة على اللقب، حيث فتح النادي العريق قنوات جديدة تعيده الى منصات التتويج والبطولات وذلك من خلال تعاقده مع نخبة من اللاعبين، وتجديد العقود لعدد من لاعبي الموسم الماضي. وتسعى ادارة النادي الى بناء فريق للمستقبل مبني على لاعبين محترفين، اذ وتعتبر هذه التعاقدات مهمة لسفير الجنوب الذي يسعى الى دخول بطولة لبنان بقوة.
ويبدو أن نوايا نادي "تبنين" الذي عودنا على تحقيق الانجازات، جادة في الظهور بمستوى مشرف ومحاولة المنافسة والولصول الى المربع الذهبي والاصرار على عكس الصورة الحضارية لكرة السلة، وذلك بمساعدة المدرب محمد غزاوي وجهود اداريي النادي وعلى رأسهم  اللاعب السابق محمد سليم، على أمل ان يفتح "تبنبن" هذا الموسم صفحة مشرقة في كتاب اللعبة  وان يحقق النادي تطلعاته في المنافسة على اللقب في نسخة 2018.

 

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