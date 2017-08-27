هنيئاً لمصممي الديكور في لبنان... نقابتكم ولدت

شهدت طرابلس ولادة “نقابة مصممي الديكور في لبنان الشمالي” بعد المعاناة المستمرة التي دامت أكثر من ربع قرن والواقع الأليم الذي يواجهه أصحاب هذه المهنة في سوق العمل اللبناني.



ولم تكن جهودنا لتثمر لولا الدعم المطلق لوزير العمل والنائب محمد عبد اللطيف كبارة الذي آمن بقدرات شباب ومصممي الشمال وكان له الدور الأساسي بتحقيق هذا الحلم الذي يسعى إليه كثيرون منذ سنوات.



وعلى أساسه، تم إعلان بحضور كل من مندوب وزارة العمل الأستاذ مرعب شديد ورؤساء النقابات وأعضاء الهيئة التأسيسية للنقابة، لائحة الفائزين بالتزكية بعضوية النقابة الذين أثبتوا إنتمائهم وإلتزامهم وعملوا على مخطط لتنظيمها ووضع حد للمشاكل التي يتعرضون لها، خاصة وأن مهنتهم تفتقد صفة الحصرية بحيث أن كل تاجر أو صاحب مهنة لا يجد لنفسه عملاً ينتحل صفة مصمم داخلي.



نبارك للأعضاء المؤسسين تسلمهم المناصب التالية:



المهندس خالد وليد الحلبي منصب نقيب “نقابة مصممي الديكور في لبنان الشمالي”.



المهندس أحمد منير أقسمواتي الشهير بالعرجه منصب أمين السر



المهندس زياد أحمد أمين المير منصب نائب الرئيس



المهندسة آنجي وليد الحلبي منصب أمين الصندوق



المهندسة جميلة ريمون ندور منصب مسؤول اللجنة القانونية



المهندسة غلوريا إبراهيم معلوف منصب مسؤول اللجنة الإعلامية



المهندس ريبال جرجس فاضل منصب مسؤول اللجنة الطلابية



المهندس سامر زهدي فوال منصب مسؤول العضوية والإنتساب



المهندس عمار مصطفى عويضة منصب مسؤول لجنة التشريفات



المهندس عبد الله بسام برادعي منصب مدير مكتب النقيب



المهندسة جوزيان سهيل سابا منصب مستشارة قانونية



المهندسة نادين حسين حسون منصب مستشارة اللجنة المالية



وتقول مسؤولة اللجنة الإعلامية معلوف: إن إشهار النقابة هو بداية الطريق للحشد لنقابة مهنية قوية تحفظ حقوق مصممي الديكور الضائعة وتضمن حقوقهم خلال السنوات القادمة