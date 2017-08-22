عن قديس "يكبر" في قلوبنا... وعلى جبالنا



فجر الاحد لم يكن اعتياديا بالنسبة للبنان واهالي كسروان... شفيع لبنان إلى السماوات تمثال القديس شربل جز عباب البحر معتليا قمة الجبل في وجه رياح السماوات العاتية.

اهالي بلدات كسروان استودعوا التمثال بنثر الارز والصلوات والزغاريد والشموع مهللين بالزائر العملاق رافعين الصلوات ليرأف بشفاعاته هذا الوطن وينهض به إلى قيامة حقيقية.

التمثال ممدد على قاطرة بلغ طولها 8 امتار من دون اليد التي سيتم وضعها خلال اليومين المقبلين بسبب حجمها الكبير. تسهيلات لوجستية وأمنية واكبت التمثال حيث اضطرت بعض المناطق إلى ازالة الكثير من العوائق كي لا يمس تمثال القديس شائبة.

إنه التمثال الاضخم حجما وطولا وارتفاعا ووزنا في كل العالم هذا ما اكده النحات اللبناني العالمي المبدع نايف علوان في حديث إلى "صباح البلد" عبر اذاعة البلد. التمثال من اضخم التماثيل عالميا، طوله نحو 23 مترا، عرضه 9,30 امتار، وارتفاعه 23 مترا، ووزنه 40 طنا. لونه بيج، ومصنوع من الالياف الزجاجية (Fiberglass ). مار شربل يقف حاملا الكتاب المقدس بيده اليسرى، ومباركا باليمنى. علوان قال ان العمل على التمثال بدأ خلال شتاء 2016 في ايطو لينتقل بعدها إلى مشاغل شركة بيروت الدولية للصناعة البحرية والتجارية حيث تولت عملية الصب. يضيف ويقول ان التمثال كان يحتاج إلى عامين للانتهاء من تجهيزه لكن القديس وبأعجوبة الهية سهل مجريات العمل ليتم الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة عليه خلال عام واحد. اضاف علوان ان العمل لانهاء التمثال كان متواصلا ليلاً نهارا ليقف منيعا في وجه كل العوامل المناخية والجغرافية فالمواد المستعملة كفيلة بإحيائه 400 عام باستثناء بعض اعمال الصيانة البسيطة. وعن المسؤولية التي يشعر بها كون اسمه سيرتبط بالتمثال حتى لو بعد سنوات اجاب:" المسؤولية كبيرة لأن العمل يتعلق بتمثال للقديس شربل ولتقريب الناس منه... وما لمسته من اهالي المنطقة كان كافيا لاستيفاء الحب. في الختام توسل شفاعة القديس شربل لحماية الجيش اللبناني متوجها بالتحية إلى فريق عمل شركة بيروت الدولية. يذكر ان النحات اللبناني العالمي نايف علوان، كان قد نحت في لبنان تمثال القديسة ريتا من الصخر اللبناني بارتفاع ستة أمتار ووزن 24 طناً ثم تم نقله من لبنان إلى باحة القديس بطرس في الفاتيكان، حيث قام البابا فرانسيس بمباركته، ليكون أول تمثال غير إيطالي ينصب في الفاتيكان.

اما المتبرع بالعمل السيد ايلي سلامة فيقول بدوره لبرنامج "صباح البلد" ان فكرة التمثال ابصرت النور على نية طلب شفاعة القديس ليستعيد ابنه صحته بعدما خضع لعملية دقيقة للغاية في يوم عيده. واذا به يشفى ليستعيد الوالد الامل ويضاعف من ذخيرة ايمانه. اضاف ان مشهد نقل التمثال من جونية إلى فاريا اشبه بمشهد جلل... اكثر من 100 الف، رجالا ونساء واطفالا رفعوا الصلوات واحرقوا البخور في مشهدية لا توصف الا بسطور من محبة. وعن الصعوبات التي واجهت عملية نقل التمثال قال سلامة:"الحمدلله كل العوائق تبددت امام التمثال حتى ان بلدية كفردبيان اضطرت إلى ازالة 3 اعمدة وردم بعد الطرقات لايصال التمثال إلى جبل الصليب في فاريا.



اما رئيس بلدية فاريا ميشال سلامة فيقول ان المشروع ولد منذ حوالى السنة بناء على اقتراح احد الزملاء في البلدية والمؤمنين اشد ايمان بالقديس العجائبي. اضاف ان البلدة تبنت الخطوة وقامت بكل ما يلزم كي تترجم على ارض الواقع. ويتابع ان أيّ زائر سيتمكّن من الوصول إليه والجبل مفتوح لجميع المؤمنين على مدار السنة للصلاة والتأمل من على جبل الصليب. وسيتم تدشين التمثال في الرابع عشر من شهر ايلول والذي يصادف عيد الصليب وذلك بحضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وفاعليات المنطقة والمؤمنين.



في الختام ومما لا شك فيه ان للقديس شربل علاقة مميزة مع الملتجئين إليه. فهو لم يرد خائبا غير آبه بلون او مذهب او طائفة او معتقد او كتاب.

انه صورة الله ومثاله انه شربل الذي عاين وجه الله فسكر من خمرة القداسة حتى بات مقصدا لملايين المؤمنين من حول العالم.

اليوم ومن على خشبة الصليب ننظر اليك بعيون شاخصة للرأفة والامل بمستقبل وطن ونتضرع بآلام الرب ان تحمي شعبا نذر الدماء على مذبح الوطنية.

ومهما علا شأن الحجر ارتفاعا وعرضا يبقى للقديس الحيز الاكبر من مسافات الحب والشفاعة في قلوب محبيه على امتداد العالم المؤمن. هو شربل الذي لا ينفك يصلي عنا.