حربة في جنب المادة 522 اخرجت انتصارا "ممغوصا"

اخيرا طعن جنب المادة 522 بحربة فأخرجت انتصارا "ممغوصا" بلعنة توابع المادة التي اثارت جدلا مجندلا بمحراب قانون الاحوال الشخصية الذي يستميت بعض نواب الامة في عدم المساس به وكأن فيه عصا موسى او تابوت العهد.

وبعد جهد اجتهدت فيه لجان وجمعيات تعنى بحقوق المرأة أقر مجلس النواب الاقتراح المقدم من لجنة الادارة والعدل الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني.

مادة عفنة بالية تعود بنا إلى زمن تخلفت فيه معايير الانسانية عن كيانها الحق. تلك المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني كانت تنص على انه في حال عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج...) والمعتدى عليها أُوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فُرضَ عليه".

هذا الانتصار الجلل على وقاحة تبرئة الجاني المغتصب يبدو مشوبا ببعض التحفظات التي تواظب على النيل من هيبة المرأة والتي تحميها جهات سياسية تحت ذريعة واهمة باتت على قاب قوسين من التقديس "عدم المساس بقانون الاحوال الشخصية ".

فالالغاء جاء حكما على المادة 522 حصرا دون المواد المرتبطة بها وخصوصا التي تتعلق بمجامعة القاصر التي يتراوح عمرها بين 15 و18 عاما.



اول ردود الفعل على قرار الالغاء جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي لفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ بالأمس، عُدّل قانون رقم 293 في مجلس الوزراء لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، واليوم تمّ إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات". وكشف الحريري، أنه "تم الإيعاز إلى وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان، لتقديم مشروع قانون لتعديل المواد 505 و518، كما أطلقت حملة المناصرة للمطالبة بإقرار قانون تجريم التحرش"، مشيراً إلى أنّ كلّ هذه هي، خطوات ضمن مشوار سنكمله مع المرأة اللبنانية حتّى تحصل على كامل حقوقها".



اما وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان فرحب بالقرار من خلال تغريدة قال فيها: "مع الترحيب بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، إلا أننا نتحفظ على الإبقاء على المادتين 505 و518، فلا إستثناءات للتفلت من جريمة الإغتصاب". اضاف: "وتنص المادتان 505 و518 على وقف الملاحقة أو المحاكمة في حق من يقوم بمجامعة قاصر إذا عقد زواج صحيح بين هذا المرتكب والقاصر، التي يتراوح عمرها بين خمس عشرة وثماني عشرة سنة". ولفت الى ان وزارة الدولة لشؤون المرأة ستتقدم إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون لإلغاء هاتين المادتين المجحفتين بحق المرأة واللتين تشجعان على زواج القاصرات".

منظمة "كفى" المناضلة في سبيل السعي إلى تحصيل حقوق المرأة وصفت ما حصل بالإنجاز المنقوص في حال لم يتم إلغاء مفاعيل المادة 522 بالكامل، فهي كانت تنطبق على جميع الجرائم الواردة بين المادتين 503 و521، وتعفي مرتكب إحدى هذه الجرائم من العقاب في حال تزوج الضحية".

اما كلودين عون روكز فكتبت على صفحتها على الفيسبوك قائلة:" اليوم، ألغى مجلس النوّاب المادّة 522 من قانون العقوبات، وهذه المادّة كانت تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوّج ضحيّته. ولكن لا يزال مفعول هذه المادّة سارياً على المادتين 505 و518، ما يعني أنّنا لا نزال مكرّسين للزواج المبكر والزواج بالإكراه. نحن في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لن نتوقّف عن المطالبة بإلغاء المادة 522 بالكامل.

وقبل الختام لا بد من الاشارة إلى بعض التعديلات التي اوصت به لجنة الادارة والعدل والتي تطال المادة 504 بحيث حُددت العقوبة بالسجن 3 سنوات حدا أدنى لترتفع إلى ما لا يقل عن 7 سنوات. والمادة 514 التي تنص على أن "من يخطف، بالخداع أو العنف، فتاة أو إمرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، لترتفع إلى ما لا يقل عن 5 سنوات إذا كانت الفتاة بالغة، وإلى ما لا يقل عن 7 سنوات إذا كانت قاصراً.



مما لا شك فيه ان نواب الأمة على علم ودراية بهذه الثغرة في المادتين 505 و 518 والتي تعتبر خطيرة. المطلوب قض مضجع المادتين لنصبح بحضرة الالغاء الكامل ونرقى إلى انجاز حقيقي لا مجرد مساومة أخرى على حقوق النساء والفتيات".