الساهر الساحر يلتحف قمر اهدن ويشع القاً!

وليد فريجي

إنه الساهر الذي يفيض ألق الاحساس وأدبه... ذاك الصوت الذي يحاكي عطر الليل من هناك حيث ينسكب القمر بدرا من خلف تلال اهدن الفاتنة. وتلك الغابات التي تعوم المشهدية الخلابة وسط الطبيعة الساحرة احيا القيصر كاظم الساهر حفلين في الرابع والخامس من شهر أب ضمن فعاليات مهرجانات اهدن الدولية.

الساهر الساحر كعادته يروي ظمأ نساء عانين قيظ الحب والوجع والانتصار والاستبداد. صوت يتسلل كالطيف إلى داخل نفوس ايقنت في زمن الشح انه لصوته عطر خطير النوايا... وطبعا القباني الحاضر دائما وابدا في تلك القصائد التي أقل ما يقال فيها أنها صنيعة تفوق الطبيعة البشرية.

كاظم لم يبخل على حاضريه بأغنية... فغنى ما لذ وطاب من أناشيد الحب والغزل ليحدث مداً عاطفياً جياشاً في إهدن تلك المنطقة التي لا يختلف اثنين على ان اداء القيصر وتفاعله مع الحضور "طبعا غير".

هناك تجد القيصر مختلفا عما تراه في ايه بقعة اخرى من هذه المسكونة... هناك تلامس روعة انسه وفيض مشاعره وإحساس يلتحف القمر القا.. ومع الساهر تمر الساعات وميضا من الحب وكأن الساعتين بلحظات مرت من خلفنا وما شبعنا.

وللسيدة ريما فرنجية رئيسة لجنة اهدنيات كل الحب والتقدير على هذه الجهود الجبارة لإنعاش مهرجان ومنطقة طواقة إلى الحياة. ريما التي تسعى دوما إلى كسر نمطية الزعامة بروح الخفة والتواضع ترحب بك شحيحة النظر عن مذهبك ولونك وديانتك معولة على قيم الانسانية التي تحاكيها برقيها. الف تحية لها ولفريق عملها الذي اكرم الجسم الاعلامي مدركين ان لوقع كلمتنا باسبور عبور لمزيد من الانتشار والزهو.

في الختام لا بد من الاشادة بطابع المهرجان الإنساني الذي يعود ريعه لمركز سرطان الاطفال في لبنان ولمؤسسة جورج نسيم خرياطي للسلامة المرورية.