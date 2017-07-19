وثبة شامخة لميريام سكاف... نانسي وراغب ومن هنا دار السلام!

بقلم وليد فريجي





من هنا مدينة الشعر والأدب والبسالة

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من هنا من المدينة التي احرقت مرات ثلاث عبر التاريخ





ومن هنا مدينة سعيد عقل وامين معلوف





ومن هنا دار السلام وجارة الوادي التحفت الشمس قمرة السهل ليحتضن مهرجانا دوليا ليبصر النور تحت مسمى مهرجانات زحلة الدولية

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من على خاصرة السهل وايمانا متقدا بنهج بيت سياسي عريق الهوى والنزعة قررت امرأة فولاذية لا بل حديدية... وضعت أمامها خططا استمالت الشجاعة بأسا لها فكان لها ما ارادت السيدة ميريام سكاف ولزوجها الراحل الزعيم الزحلاوي رئيس الكتلة الشعبية الراحل الياس جوزف سكاف

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انبثق هذا المهرجان من رحم الابداع الذي يليق بمدينة اتحفت العالم ببسالة اهلها وبأسهم وشجاعتهم وذكائهم

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ذاك الشعب الذي تليق بها هامات الشرف ابى ان ينقسم على ذاته كما تزلزلت اواصر المدينة سياسيا وحتى مهرجانيا

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لكن القاعدة الشعبية التي اسستها عائلة سكاف العريقة سياسيا لم تقو على طموحاتها براثن الرأي المخالف الذي من حقه التواجد لا العرقلة كما من حق الجميع

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مقالتي هذه لن اجرعها وحول السياسة وزواريبها الضيقة بقدر ما سأشهد على مهرجان تمكن ومن دورته الأولى ان يعتمر معايير المهنية والتنظيم المحترف

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العقل المدبر السيدة ميريام سكاف، امرأة ابت أن تستسلم بسهولة، فحالفها الاجتهاد تقدما لتقدم الافضل

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امرأة تجيد الاستقامة في التعاطي وبعيدة كل البعد عن المواربة الاجتماعية والسياسية. واذ بها تخرج بمهرجان من الدورة الأولى بمستوى دولي

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تشرفنا في تلبية دعوة المهرجان لحضور الامسية الثانية التي استضافت السوبر ستار راغب علامة والنجمة الساحرة نانسي عجرم

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البداية كانت مع نانسي تلك النجمة القت بشجن انوثتها على الحاضرين فأفعمتهم فرحا وعشقا للحياة والسهر وهي التي غنت "الدنيا حلوة اتنين اتنين". نانسي المكرمة بدرع السيدة سكاف امتعت الحاضرين بعذوبة صوتها واحترافها على المسرح فتشعر للوهلة الأولى انك تسمع أغنياتها من داخل الاستوديو. تفاعل الحاضرين كان مميزا صغارا وكبارا افلتوا من قبضة رجال الأمن المولجين حماية المسرح ليلتقطوا الصور التذكارية إلى جانب نجمتهم المحبوبة والتي بادرتهم الحب ذاته ولم تخيب ظن احد. نانسي عجرم تليق بها المسارح والمهرجانات فحضورها لبق وسلسة في مغناها وعاشقة متيمة في حبها لجمهورها الذي وقف مرارا وتكرارا مصفقا لها لتغادر المسرح وسط هتافات الجمهور الذي ابى ان يودع نجمته المحبوبة

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في الوصلة الثانية اطلت الاعلامية يمنى شري صاحبة الابتسامة المتجددة وبكلمة مهيبة قدمت السوبر ستار راغب علامة الذي اشعل المسرح والحضور على وقع أغنياته التي قدمها وسط تفاعل كبير من الحضور الذي قاطعه مرات كثيرة ليكمل أغنياته الحديثة منها والقديمة. راغب الذي استبشر فيه حبا للحياة والشاب ابى الا ان يبدأ وصلته الغنائية بأغنية وطنية "بوس العلم" في رسالة واضحة دعما للجيش اللبناني

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راغب علامة الواقف على كل شاردة وواردة من مصائب هذا البلد والذي يجيد دائما تدبير زوايا تصريحاته الاعلامية السياسية المؤثرة وبحكم علاقاته السياسية اكمل أغنيته برسالة وجهها مباشرة إلى الجمهور الحاضر في المهرجان

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لقد قالها بالفم الملآن نعم لدعم الجيش اللبناني بكل الوسائل المتاحة

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وفشروا يقدروا يطاولوا على الجيش اللبناني

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ومن بعدها اكمل تقديم اغنياته التي لاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا ليستدعي على وقع أغنية "يا ريت فيي خبيها" السيدة سكاف إلى المسرح ليهديها الاغنية والتي بدورها بادلته التفاعل ذاته

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انتهى الحفل واسدل الستار على ليلة من ليالي العمر متماسكة تنظيميا من الالف إلى الياء، ناهيك عن جل الهيئة المنظمة لاهل الصحافة والاعلام ووضعهم في الصفوف التي تليق بمقاماتهم وهنا لا بد من ثناء مطيب للملحق الاعلامي للحفل الزميل سعيد حريري. هي الدورة الأولى ولن تكون الاخيرة بل إلى سنين عديدة ميريام سكاف