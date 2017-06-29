سمّ اصالة يفضح المستور في العدالة المكفّنة!

وليد فريجي

في بلد العجائب المتفلت من القانون العائم على فوهة الغاب شريعة له، في "معمعة" اشلاء نظام متفتت بمنظار "عالواطي يا تعاطي" والتعاطي لا يندرج في قالب المخدرات والممنوعات، بل يتعداها فسادا وهدرا، نعلمكم بمرسوم ديواني "نعم للتعاطي الشخصي" على ارض مطار بيروت الدولي. نعم فلمثل اصالة نصري على ارض المطار ترانزيت عبور لكل الممنوع. فأصالة لم تكن لتدرك ان لأغنيتها الشهيرة "سامحتك كثير" محط اعجاب في المطار والقضاء على حد سواء .

إنه لأمر محير للغاية كيف يتم الاعلان عن توقيف الفنانة اصالة نصري لحيازتها المخدرات وتحديدا غرامين من الكوكايين في علبة مستحضرات التجميل، ليصار بعدها إلى نفي الخبر وتبرئتها بقدرة قادر. ليعود ويصدر القاضي اللبناني سمير حمود بيانا، يوضح فيه سبب الإفراج عن الفنانة السورية في واقعة توقيفها في مطار رفيق الحريري بسبب ضبط غرامات من الكوكايين في حوزتها مؤكداً أن أصالة خضعت للفحص الطبي، الذي أثبت تعاطيها الكوكايين . وأضاف، التعامل في قضية أصالة تم وفق الأصول المتبعة في القضايا المشابهة، إذ لا يجوز توقيف المتعاطين واحتجازهم، بل تحويلهم إلى جهات تتولى علاجهم، مع خضوعهم لفحوصات دورية لمعرفة مدى استمرارهم في التعاطي . وختم بأن أصالة سوف تخضع للفحص كل مرة تزور فيها لبنان، مشيرًا إلى أن القضية مستمرة بشكل سري .

نعود إلى مشهدية التوقيف في مطار بيروت... حالة استنفار وتأهب والهيبة تائهة تبحث عن مهيب جلل. اتصالات على مد اذنك والسمع تخطت حدود الوطن وتقف خلفها عظمة دول كبرى بايعتها اصالة الانتماء والحب. ولم تكد عقارب الساعة تلتف حول نفسها حتى جاء القرار بإطلاق سراح اصالة نصري لتعود سليمة بطلة قومية بالنسبة إلى بعض الزملاء ونقمة شعبية على شعب اعتصرته قضبان رومية ظلما وجحدا كرمى سيجارة حشيش. فالسجون في بلدنا العظيم لم تتواجد كرمى اصالة وإلى كل من "شد على مشد ممنوعاتها"، إنما للشعب الفقير الذي لا سند له ولا معين الا الله ورحمته .

لن اعيب على اصالة حيازتها المخدرات فما اعتدت التدخل في الخصوصيات ... فأصالة الفنانة اصيلة في نظري وانا عاشق ميتم لأغنياتها وصوتها وطربها وحضورها والقها ومسيرتها وتاريخها .

عتبي على وطني وساسته وقادته واجهزته، هذا الوطن الذي ما عاد يشبه شيئا . عيني على المئات داخل السجون الذين ما وجدوا سندا فلم يخلَ سبيلهم . وهنا لا بد من كلمة حق تقال في حق الوزير السابق وئام وهاب، عندما دعا المعارضين السوريين في لبنان إلى حيازة المخدرات وسيتكفل القاضي كلود كرم بإخلائهم . اضاف مغردا عبر "التويتر" هناك مئات اللبنانيين المرميين في السجون بسبب سيجارة حشيش، فيما أصالة يخلى سبيلها على الرغم من حيازتها الكوكايين . ليعود وينشر صورة الفنان ريان معلقا عليها بالقول:"هذا المطرب اللبناني اوقف 20 يوما في بعبدا بتهمة التعاطي لماذا؟

بدورها النجمة هيفا وهبي علقت على حادثة توقيف اصالة بتغريدة على تويتر بالقول:" والله لو كنت بعرف ان تهريب الكوكايين عالمطار مالوش عقاب كنا غيرنا نهاية مسلسل "الحرباية" وعملنالو نهاية كوميدية ".

نعم وبالاذن من السيدة جوليا بطرس لقد غابت شمس الحق و"كترت" وصار الفجر غروب والغروب هروب من واقع اليم يجرم فيه الشعب اليافع على عود الفقر ... لون الحقيقة بات كورق ايلول والعدالة معلقة على ورق التوت، تجرم خديجة في عقدها الثامن التي تئن من شدة المرض وسجنها لمدة اسبوع لأنها قررت ان تلتحف الفقر المدقع داخل خيمة فوق سطحها .



اصالة التي عادت حرة إلى مصر نشرت صورة لها في حسابها عبر "انستغرام " أرفقتها بكلمات شكر للذين نفوا ما أشيع عنها. وقالت:"على قدّ ما كانت الساعات الطويلة الماضية قاسية وصعبة، على قدّ ما فرحت بالمحبّة والإهتمام والثقة التي غمرتوني فيها. لم اعتد في حياتي أن أفسّر أو أوضح أو أن أكون في مكان المتّهم ليس لثقتي بنفسي فحسب، بل لأنّني ومن عمر ست سنوات وأصغر وأنا بين الناس وكثر اهتمّوا بي، وكثر أضافوا لي وعلّموني، ولا أبالغ لو قلت إنّي أحسّ بمسؤولية التعبير حتّى في ما له بالغ الأثر على أماني وأمان عائلتي، لأنّي ضمير هؤلاء الناس وصوتهم الذي لا يقدر أن يوصل... طبعاً مرّات أندم وأقول (شو كان بدّي بهالتعب)، إلا أنّ الأكيد أنني خلقت لكون كما أنا". وتابعت: "بيروت حبيبتي وتوأمي والناس فيها تساعدني وتحبني أكثر بكثير من غيرهم ... أشعر بأنني خلقت فيها وأعشق كلّ ذرّة من ترابها، ولن أزعل منها كثيراً لأنّ لا ذنب لها"، مضيفة: "شكراً لكلّ الذين ساندوني وساعدوني من كبار هذه الدولة الذين يتعذبون أكثر منّي ليبقوا كباراً ". أصالة حرصت على توجيه رسالة إلى من أساء إليها وقالت: "وصلت اليوم بيتي، تعبانة شوي ومصدومة شوي ومقهورة شوي، بس كمان عندي أمل بالضمير وخصوصاً عندما قرأت بعض الرسائل لمن لا تربطني بهم مودّة ومع ذلك نفوا ما أُشيع عنّي، والحقيقة هذا الأمر أفرحني مثل ما فرحت بالكم الهائل من المحبّة والإهتمام الذي خفّف عنّي شعور الظلم الذي لن أتعوّد عليه، ما في شي إسمه صحافة صفراء بس فيه ناس صفراء بيشتغلوا صحافة، وكلامهم أنتم ردّيتم عليه، ومالحق يجرحني، وسؤالي إلهم (ليش لازم كون مُتّهمة وملوّثة ليكتب قلمكم عنّي؟ ممنوع كون حرّة؟ ممنوع طالب بالعدل؟ ممنوع كون بشر مثل البشر الذين خلقهم الله ليكونوا جنب بعض ؟)". وختمت: "أملي ببكرا أحلى كبير، وأملي حتّى بالضمير الذي مات يصحى أيضاً ما زال موجوداً، وأنا كتبت لأطمئنكم، إنّي قدوة ووفيّة لثقتكم ومعكم عم أنتظر العدل يسود، ومعكم أكافح لنكون أحراراً، ورح أرجع بيروت لما بتشتقلي، وتحميني قبل ما تظلمني ".

في الختام الف رحمة على وطن انتقل فيه المخفر إلى مطار ولم ينقل فيه المتهم إلى مخفر؟ والاهم من ذلك كله كيف يصار إلى إطلاق سراح مواطن اجنبي بعدما ضبط بمخالفتين حيازة وتعاطي المخدرات؟ يبدو ان حصانة اصالة في لبنان على غرار الكثير من السياسيين الذين يعيثون فسادا اكبر من دولة ووطن. فهل تتكشف الحقائق لتظهر جلية او كما اعتادت العادة ان نكفن العدالة ونوريها الثرى في جبانة القوانين البالية؟