5 سنوات ولازال عطاؤنا مستمراً





نظمت جمعية "غراس لتنمية المجتمع"، افطارها السنوي الثالث، ضمن حملتها الرمضانية " 5سنوات من العطاء وبيلبقلا الخير" بحضور ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان ، ممثل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلا بالشيخ محمود الخطيب ، قائد الجيش العماد جوزف عون ممثلا بالعقيد مروان الفقيه، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ممثلا بالرائد هشام الصلح، مدير المخابرات العميد طوني منصور ممثلا بالمقدم فؤاد ذبيان، المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ممثلا بالدكتورة غنى بصبوص ، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نعيم حسن ممثلا بالشيخ فاضل سلامة، السيد علي فضل الله ممثلا بالحاج هاني عبد الله، مفتي البقاع الشيخ خليل الميس ممثلا بالشيخ وسام عنوز ، أعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى واعضاء اللقاء الروحي الذي يضم عددا من المشايخ والاباء من مختلف الطوائف والمذاهب اللبنانية، السفير الماليزي في لبنان ممثلا بالسيد Melvin ، وممثلون عن وزارات الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة، الاميرة حياة ارسلان، ممثل مستشار محافظ بيروت رياض الخطيب، المفوض العام للكشاف المسلم القائد علي الرفاعي وممثلون عن الاحزاب والبلديات والجمعيات والأندية ومؤسسات المجتمع المدني ومشايخ ومخاتير وشخصيات وفاعليات وذلك في فندق الموفنبك غروب يوم الاثنين 12-6-2017. استهل حفل الافطار بكلمة ترحيبية من الاعلامية اللبنانية هدى حسين، التي اشارت الى ان افطار الجمعية يتزامن لهذا العام مع بلوغ جمعية غراس عامها الخامس .

وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسبيان أشار في كلمته الى أننا في لبنان عندنا الكثير مما نملكه، وهي هذه الثروة الإنسانية، فكل شخص منكم هو بحد ذاته ثروة للوطن. موجها تحية كبيرة لجمعية "غراس"، التي هي من الجمعيات الفاعلة والمنتجة، والتي لها الكثير من العطاءات، واستطاعت في فترة زمنية قصيرة الحصول على ثقة ومصداقية الجهات المانحة، حيث تستطيع ان تصل للإنسان اللبناني، وبالتحديد قادرة على ان تصل الى المرأة بهدف تمكينها. متمنيا لجمعية غراس مزيد من النجاح والانجازات ومزيد من العمل من اجل المرأة. وبعد الكلمة قدم رئيس مجلس ادارة الجمعية الأستاذ سامي الخطيب والمدير التنفيذي الاستاذ زياد طقطق درعا تكريميا لمعالي الوزير.

وقد تخلل حفل الافطار شهادة حية للسيدة سميرة أحمد التي روت قصتها وهي التي توفى زوجها وتغيرت حياتها وأصبحت معيلة لأسرتها وأولادها الصغار وكيف استطاعت أن تكمل معهم مشوار الحياة غير يائسة وصابرة ومصممة على تحقيق أهدافها ناصحة كل السيدات بالتحلي بالصبر والحكمة والمثابرة على تحقيق أهدافهن وعدم الاستسلام. أما كلمة الجمعية فألقاها رئيس مجلس الادارة الاستاذ سامي الخطيب فأشار الى أن الإنسان هو القيمة الكبرى في الحياة، من اجله كان الوجود، ومن اجله وجدت الدول والحكومات، ومن اجله ينبغي ان يعمل كل انسان.

وأضاف " ان دور مؤسسات المجتمع المدني التي تؤدي في لبنان دورا رياديا يساهم في بلسمة الجراح وتكفيف الدموع وسد الثغرات المجتمعية، وما غراس لتنمية المجتمع الا بذرة طيبة وومضة نور واشراقة خير سطعت في المجتمع اللبناني فاستطاعت خلال خمس سنوات ان تنشر غراسها في محافظات لبنان، ليقطف جناها 150000أسرة استفادت من تقديماتنا، وكان بينهم 60000 طالب وطالبة و20000 مساعدة طبية و1500 شاب وشابة استفادوا من الدورات التدريبية، وكان لبرامج التنمية المستدامة والتعليم والتربية وتمكين الأسرة نصيب الأسد في برامجنا التي توزعت تحت عناوين اربعة وهي: عطاء وثمار وآفاق ولمسة". وختم الخطيب" لقد كنا ندرك ان يدا واحدة لا تصفق، فمددنا ايدينا لكل راغب بالخير، وعلى رأس هؤلاء الوزارات المعنية في لبنان، وخاصة وزارات الشؤون الاجتماعية والتربية وشؤون المرأة، كما وقعنا العديد من بروتوكولات التنسيق واتفاقيات مع العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية، المحلية والدولية، ومنها منظمة UNHCR وUSAID و WORLD VISION وبيت الزكاة الكويتي ومؤسسات ماليزية وتركية ومؤسسة مخزومي والمجلس النسائي اللبناني وغيرها، وها نحن اليوم نمد ايدينا الى اهل الخير، لأننا بالتكامل نبني، وبالتعاون نرقى، وبتشابك الأيدي ننجح ونستمر.

وقد تخلل الافطار عرض فيلم عن مشروع صندوق السعادة الذي نفذته غراس في هذا الشهر واستفادت منه 9 عائلات حيث كرم بعدها راعي المشروع الاستاذ خالد محي الدين، وفيلم آخر جسد انجازات الجمعية خلال الخمس سنوات الماضية.