ابوة فارس كرم "منمنمة"!

بدأ عرض الكليب الخاص بأغنية "منمنم" للفنان فارس كرم والذي جاء مختلفا هذه المرة بالمعايير كافة. فقد تمكن فارس من خلال دور الابوة الذي يجسده ان يضيء على موهبته التمثيلية. تلك الموهبة التي برزت في العديد من الاعمال التي سبق وقدمها بلغت مرحلة متقدمة من الاحتراف في عمله الاخير الذي اخرجه حسن غدار وانتجته شركة"روتانا". الأغنية من كلمات: أريج ضو والحان سليم سلامة وتوزيع محمد صباغ. وتدور قصة العمل حول فارس الذي يجسد دور الاب الذي وعلى الرغم من انفصاله عن زوجته، يظهر هو وابنته في عدة مشاهد وهما يستمتعان بأوقاتهما حيث يحاول ان يعوض عليها عاطفة الامومة والدلال.