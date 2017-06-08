"بياف" جوائز لبنانية يشعّ بريقها في العالم

تمّ الإعلان عن إنطلاق الدورة الثامنة من مهرجانات بيروت الدولية للتكريم، إسم شهيد الوطن الرئيس رفيق الحريري، الذي عشق بيروت حتّى الرمق الأخير.

الدورة الثامنة لبياف برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري و ستجري فعالياتها على مدى يومين في الثامن والتاسع من تموز/يوليوفي الزيتونة باي.وفي التفاصيل، أعلن رئيس لجنة المهرجان د.ميشال ضاهر عن إنطلاق فعاليات مهرجانات بيروت الدولية، خلال مؤتمر صحفي أعقبه سحوراً في فندق لورويال ضبيه، بحضور ممثل رئيس الحكومة سعد الحريري، وزير الإتصالات جمال الجراح ووزير السياحة أفيديس كيدانيان والنائب سيرج طورسركيسيان ورئيس غرفة التجارة و الصناعة محمد شقير ونخبة من أهل الفن والصحافة والإعلام.

قدّمت الحفل ملكة جمال لبنان للعام 2014، سالي جريج. وبكلمة من رئيسة مجلس الفكر،الشاعرة كلوديا أبي نادر، العضو المؤسس في لجنة المهرجان، قالت إنّ الرحلة بدأت مع الدكتور ميشال ضاهر الذي لا يرضى عن الكمال بديلاً، ترافقه لجنة متخصصة ومتأهّبة لخوض غمار التحديات المستحيلة. و أضافت أنّ BIAF في نسختها الثامنة تتخطّى ذاتها، كي لا تتهاوى في لعبة الإجترار. والتميّز لا يعني الغرابة وإقتناص الفرص الباهتة، إنّما التميّز بالجديّة والسعي نحو الأفضل والأمانة في تسليط الضوء على من يستحقون وليس على من يصنعون حدثاً مزيّفاً، ففي لعبة الإعلام الجهنمية أكثر من حقيقة تزوّر، وهذه طعنة في قلب الإبداع الذي لا يقبل الزغل ولا يرضخ للمقاومة.

أما وزيرالسياحة أفيديس كيدانيان، فمن جهته، أكّد أنّه منذ شهرونصف، يشارك بمعدل يومي تقريباً في إطلاق عدد من المهرجانات، إشارة منه إلى أنّ الوطن يستعيد عافيته ويسير في الإتجاه الصحيح في المجال السياحي. وإعتبر كيدانيان أنّ الإعلان عن مهرجانات بيروت الدولية للتكريم له طابع مختلف إذ يكرّم الذين يحدثون الحدث، يكرّم الإبداع اللبناني والعالمي على الصعيد الفني والثقافي، مشدداً أنّ اللبنانيين لديهم القدرة بأن يكونوا رواداً في المجالات كافة، السياحية والفنية والثقافية و في كلّ ما لا يتعلّق بالقباحة والسواد و اليأس.

بدورها أشارت المستشارة الإعلامية للمهرجان و أحد أعضاء اللجنة، بأنّه ليس سهلاً بأن تتحوّل مبادرة فرديّة إلى حدث سنوي بحجم الوطن، لتصبح إنعكاساً للغنى الثقافي و الإجتماعي وترجمة حقيقية لهويّة لبنان وفقاً لرؤية رئيس المهرجان د. ميشال ضاهر .

أما المنتج المنفذ للمهرجان وأحد أعضاء لجنته، جو قزّي فقال:" هذا المهرجان منصة وفاء وحب وتقدير لاصحاب الانجازات الذهبية والبصمات المبدعة في المجالات كافة في مختلف الميادين ." وأضاف أنّ BIAF ، إنطلق و تميّز من أجل عكس صورة لبنان الحقيقية وتصديرها إلى العالم، فبالرغم من إشتداد الصعوبات، يبقى سر تميزاللبنانيين هو طاقاتهم والامل الذي يتسلحون به لتحقيق أرقى و أهمّ الإنجازات لوطنهم .

أخيراً، ألقى مؤسس ورئيس مهرجانات بيروت الدوليّة للتكريم الدكتور ميشال ضاهر كلمته فقال : " من موطن الارز، من قلب ست الدنيا، سرقت مهرجاناتنا التكريمية إسم العاصمة بيروت لتهديها سنويّاً بصمة إبداع كل متفوّق ومكرّم في مجاله. بيروت، هذا الموقع الجغرافي المميّز، الذي طالما تغنّى به شعراء العالم والذي كان موطئ دفء للمكرّمين ."

و أضاف :"بيروت، هذه العاصمة التي خطفت الانفاس ببريقها الوهّاج كانت وما زالت منارةً للسياحة والثقافة والحضارة والانفتاح على العالم ."

و أشار إلى أنّ فعاليّات مهرجانات بيروت الدوليّة للتكريم تجمع الجميع تحت لوائها سنة تلو الأخرى، لافتاً إلى أنّ فعاليات المهرجان تستقطب أعلاماً في شتّى المجالات و من كافة البلدان، تميّزوا بانجازاتٍ يعتزّ بها الحاضر ويدوّنها التاريخ ."

و قال أنّ المكرمين هذا العام سطّروا أحلامهم و حققوا منها نجاحات جمّة... أنشدوا... فردّد العالم اناشيدهم، جسّدوا شخصيّات وضخّوا فيها حياةً، جنّ إزميلهم ولامس النطق، مثّلوا بلادهم في لبنان وباتوا لبنانيين بامتياز. وتخطّت إنجازاتهم الكرة الارضيّة وعانقت الكواكب و المجرّات .

و في ختام المؤتمر قدّم رئيس المهرجان د. ميشال ضاهر، درعاً تقديرياً لأعضاء اللجنة ولأشخاص وظفوا جهودهم من أجل أن يرتقي المهرجان وتتوالى نجاحاته سنة تلو الأخرى.