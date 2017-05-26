في بلدية بعبدات... موظف غير موظف منذ 2005؟ !

ان يكتشف مواطن لبناني عادي بكامل قواه العقلية والجسدية بالصدفة انه موظف في بلدية متنية (بلدية بعبدات) منذ أكثر من 12 عاماً على الورق فقط، وان هناك من قد يكون يتقاضى عنه راتباً، ويدفع عنه ضريبة رواتب وأجور ويوقع عنه بالقبض واستلام الراتب الذي هو من المال العام، فيما هو في الواقع يمتهن مهنة حرة لا دخل لها بالبلدية، فهي في بلد فيه قانون وقضاء ودولة، فضيحة مدوية تستوجب التحقيق والمحاسبة، اما في بلد ينخره الفساد كلبنان فإن هذا بات عادياً وقد يصبح طبيعياً، لكن ما هو غير عادي ألا تتخذ النيابة العامة المالية اي اجراء في الموضوع او أقله استدعاء من وقع ضحية المفسدين لسؤاله عن الموضوع رغم ان القضية باتت على كل شفة ولسان ونشرت في عدد من المواقع الالكترونية، ووصلت الوقاحة حد ان البلدية اعترفت بالامر عندما منحت مواطنا معنيا بالملف إفادة انه غير موظف تناقض بيانات وزارة المالية !

هذه حال المواطن فرنسوا غسان لبكي الذي كان يظن انه يعيش في بلد فيه قانون وانظمة، فهل يمكن ان يكون ما حصل مع ابن بعبدات وبلديتها يحصل في بلديات اخرى وهل سيحقق وزير الداخلية والبلديات في الموضوع او ستتم اللفلفة على الطريقة اللبنانية، وهل يقبل عهد التغيير والإصلاح ان يستمر هدر المال العام فيما الدولة تكاد تكون مفلسة؟

يقول المواطن لبكي من سكان بعبدات وهو مدقق حسابات لـ "صدى البلد" انه توجه إلى دائرة رسمية لاجراء معاملة عقارية وطلب إفادة شغور وقيمة تأجيرية، ففوجئ بورود اسمه على لائحة الموظفين والاجراء في بلدية بعبدات وان هناك رقما ماليا في هذا الخصوص، هو نفسه الرقم المالي الحقيقي له، علماً ان مهنته الحرة كخبير ومدقق حسابات لها ضوابط قانونية في هذا الإطار !

يضيف: "بعدما علمت بتلك الفضيحة، راجعت في البلدية ثم راجعت الرئيس السابق وهو اليوم محافظ إحدى المحافظات وطرحت عليه الموضوع، كان الجواب ان اسمي ورد خطأ من قبل المحاسب الذي يعمل في البلدية !!!!

لكن ما يضع أكثر من علامة استفهام حول الموضوع ان هناك اسماء اخرى من اهالي بعبدات وردت على اللائحة ما يعني انه ليس خطأ عابراً بل هناك إنّ !

هل يمكن ان يكون هناك مواطن ثان في بعبدات بهذا الأسم؟

يقول: "لا، انا الوحيد على لوائح الشطب، وهذا سبب إضافي يجعلني لا اقتنع بما قاله الرئيس السابق للبلدية، وما زاد شكوكي اني عندما طلبت براءة ذمة مالية من البلدية او اي مستند يمنحني الحصانة في مواجهة هذا الموضوع، لم يتجاوبوا وحاولوا لفلفة الموضوع !

وفي اخر لقاء مع الرئيس السابق للبلدية قال ان الحق معي، لكن لا يمكن للبلدية إعطائي مستندًا قد ابرزه في مكان آخر، وعندها كيف ستبرر البلدية وجود اسمي على لائحة الموظفين والاجراء فيما انا لست موظفاً لديها؟ !

ويعتبر لبكي ان ما حصل معه يضعه برسم النيابة العامة المالية كاخبار من مواطن صالح اكتشف ما يمكن ان يكون فضيحة وشبكة منظمة في البلديات اللبنانية، طالباً التحقق من هذا الموضوع والتوسع به عبر تعيين خبير مالي للتحقيق والتدقيق في مستندات البلدية ووزارة المال مع العلم ان القضية باتت امام القاضي علي ابراهيم لكن احداً لم يتصل بي او يستدعيني للتحقيق او الشهادة، وانا مستعد للمثول امامه ولي ملء الثقة بنزاهة القضاء والقاضي ابراهيم !

وعن تأثير ذلك عليه وعلى معاملاته؟

يقول ان التاثير استمر 12 سنة، وكان كقنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في اي لحظة، ووجود اسمي 12 سنة كموظف او أجير في البلدية لا يمكن ان يكون بالخطأ بل هناك شيء آخر اترك للقضاء ووزارة مكافحة الفساد اكتشافه .

يؤكد فرنسوا لبكي ان هناك شخصًا آخر من بعبدات حالته مشابهة لحالتي ثار على هذا الامر وتوعد وهدد ونال مستنداً من البلدية بانه غير موظف لديها لكن ما الذي يبرر وجود اسمه على لائحة وزارة المال لا نعرف كما ان هناك سيدة ثالثة تعاني نفس ما اعانيه؟

وكشف ان هناك لائحة من 87 موظفا في بلدية بعبدات منهم موظفون ومنهم اسماء مدرجة ليسوا موظفين وبينهم من توفاه الله لكن اسمه لا يزال وارداً !

هل يمكن ان يكون هناك من يتقاضى عنهم رواتب او بدلات مالية في إطار الفساد الذي يعشعش في البلد؟

يقول: "كل شيء وارد وإذا كان هذا صحيحاً يجب عرض الموضوع على القضاء لتبيان الحقيقة الكاملة !".

في اي خانة يضع هذه الفضيحة؟

يختم:" لا اتهم احدا لكن اضع الامر برسم القضاء والتفتيش المركزي، عندما يرفضون اعطائي المستند الذي يعطيني حقي اعتقد ان القضاء عليه التدخل لان هناك علامة استفهام كبيرة وقد تكون قضيتي مقدمة لاكتشاف شبكة مماثلة في كل البلديات !