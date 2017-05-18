السجال السياسي يدمّر كل شيء . السجال السياسي يدمّر المشاريع الانتخابية والخطط الإنمائية. نتحدّث عن قانون النسبية أو الستين أو الخ.. والنتيجة واحدة تمديد لواقع مرّ .

السجال السياسي أدّى إلى فراغ في رئاسة الجمهورية مما وضع الوطن في ثلاجة سياسية واقتصادية .

اليوم نحن أمام مفترق طريق بين المضي إلى الأمام وتغيير واقع ناهز عمره 30 عاماً أو البقاء على ماهية الأمور وجمهورية "عايشة من قلّة الموت ".

على الجميع الإدراك بأن الفرصة أتت مع فخامة الرئيس ميشال عون. فلا تضعوا العصي في الدواليب ولا تعرقلوا. وعلى الجميع أن يقارب المواضيع الأساسية بمسؤولية .

لمجلس النواب الحق الطبيعي باستجواب وزير الطاقة لمعرفة حقيقة الأمور وليس القيام بحملة تشهيرية على وزير كفوء لديه الرؤية والمعرفة والتقنيات اللازمة للنهوض بالكهرباء . وزير عَمَلَ مستشاراً بليرة واحدة لخمس سنوات ، سجلّه ناصع كالثلج، إبن الإصلاح والتغيير لا يخاف الأسئلة ولا المساءلة .

على الجميع إنتهاز الفرصة لكي نرى تغذية في التيار الكهربائي في القرن الواحد والعشرين بمستوى جميع الدول التي تحترم نفسها وشعبها .

نعم لهذه الخطة الإنقاذية التي توفّر على المواطن .

نعم لهذه الخطة النظيفة والقانونية والتي لا رائحة نفقات تفوح منها . والذي لديه اعتراض جدّي، فليذهب إمّا إلى المساءلة في مجلس النواب أو إلى القضاء يحتكم إليه. وإننا واثقون بأن لدى وزير الطاقة ما يكفي للجواب ودحض جميع الشائعات . وعلى الجميع أن يضع الخلافات والمكاسب جانباً وأن يضع نصب عينيه مصلحة الوطن العليا وذلك بالالتفاف حول فخامة الرئيس وفريقه للنهوض بلبنان عبر خطط وضعت لمصلحة الوطن والمواطن وفقط لهذه المصلحة التي تعلو فوق الجميع .

أعطوا الفرصة لهذا العهد الجديد .. إنها الفرصة الأخيرة وإلاّ .......