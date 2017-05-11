العاشق المتيم فعلها والوفاء كالتها بمكيالين!

وليد فريجي

أخيرا فعلها قاهر قلوب العذارى والغيارى في عالمنا العربي... اخيرًا "دنجوان الشاشة العربية" واقصد المعنى الإيجابي للكلمة تيم حسن النجم السوري الاكثر وسامة بين ابناء جيله زف خبر زفافه إلى جمهوره العريض على امتداد العالم العربي من الاعلامية المصرية الجميلة وفاء الكيلاني .

قصة حب اقل ما يقال فيها صدمة ومفاجأة لم تكن متوقعة على الاطلاق... تلك القصة التي اتخذت حيز الكتمان المطبق حتى تجلت بأبهى صور من عقد القران فتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية .

العروس الراقية والناعمة وفاء الكيلاني من مواليد 1972 وأكملت عامها الـ 45 اخيراً، أما تيم فهو من مواليد 1976، ويبلغ من العمر 41 عامًا. حب اختصر الكثير من العوائق والمسافات وحتى فارق السن. حب ربما انطلقت شرارته هزارا في لقطة الفيديو من حلقة قديمة تعود إلى ما يقارب الـ 3 سنوات، صورها الممثل الجذاب مع الإعلامية الكيلاني، وبادرته الأخيرة بالسؤال:" إذا قلتلك عاوز اتجوزك، حترد ازاي". فما كان من تيم إلا أن بادرها على الفور قائلاً : "أقبل فوراً حبيبة قلبي ".

وتداول المغردون الفيديو، معلقين "المزحة قلبت جد"، كما ذكر بعضهم بزواج كندة علوش من عمرو يوسف، مؤكدين بشكل "طريف" على رد "الصاع صاعين "!

وكان تيم ووفاء عقدا قرانهما في منزل أهل العروس في القاهرة بحسب ما ذكر المقربون منهما، وقد حضره عدد من أقاربهما وأصدقائهما المقربين، ولم تخبر وسائل الإعلام بعقد القران إلا بعد فترة .

ونشر تيم حسن الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع Instagram بطريقة مختلفة، إذ نشر مقطع فيديو من برنامج ET بالعربي الذي انفرد بإعلان الخبر وعلق : "مساؤكم حب وبركة، باركوا لنا وعقبال كل حبايبنا ".

وقد قام عدد من الإعلاميين والفنانين، بتوجيه التهنئة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي. منهم الممثل السوري مكسيم عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب التالي:"كل السعادة و الهنا و راحة البال انشالله... الف مبروك ابو التيم وألف مبروك وفاء". فرد تيم حسن بالتالي:"شكرا مكسيم الغالي انشالله ايامك افراح بافراح عطول". كما هنأ الكيلاني وتيم حسن الفنان تامر حسني حيث كتب لهما التالي:"الف مبروك لصديقي واخي الغالي الفنان تيم حسن وعروسته الجميلة الإعلامية وفاء الكيلاني الله يحفظكم". فردت الكيلاني: "ميرسي اوي يا تامر انت الذوق كله ".

كما حرصت النجمة إليسا على أن تكون من أوائل المهنئين فعلقت قائلة: "مبروك للثنائي المحبوب وفاء وتيم، أتمنى لكما زواجا مليئا بالسعادة والرخاء ". وعلى الفور ردت الإعلامية وفاء الكيلاني عليها كاتبة: "حبيبتي ألوس، يسلم لي قلبك ".

وقالت الفنانة السورية ديمة بياعة لبرنامج "صباح العربية"، إنها تحب وفاء كيلاني كثيراً وسعيدة لكونها زوجة أب أولادها، وذلك في أول تعليق لها على زواج طليقها الفنان السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني. وكان "صباح العربية" اتصل بالفنانة السورية ديمة بياعة، طليقة تيم حسن، للتعليق على خبر زواجه من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وأعربت ديمة أنها علمت بالخبر من وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ولم يكن لها علم مسبق بزواجهما .

اما الفنانة السورية اصالة نصري فقد علقت على الصورة عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام" قائلة: "فيه أحداث خلقت للفرح وهالحدث منهم.. وفاء شخصية مهذبة جدا كريمة وخلوقة وبتستحق تيم الخلوق الحليوة.. ألف مبروك ويارب يعيشوا العمر كله بتفاهم وسعادة وحب ".

النساء في حياة تيم !

ومن يراقب النجم السوري تيم حسن عن كثب يلاحظ انه من النجوم المتكتمين والمتحفظين على حياته الخاصة التي يحيطها بالسرية المطلقة . ولكن ما لا يعرفه كثيرون أن حياة تيم العاطفية عاصفة وأن اسمه ارتبط بعلاقات مع خمس نجمات، البعض منها كانت علاقات حقيقية والبعض الآخر كانت شائعات .

ديما بياعة: هي الزوجة الأولى في حياة تيم وقع في حبها وتزوجها عام 2002، وعاش معها حياة مستقرة لمدة عشرة أعوام، وأنجب منها طفلين. ولكن بعد مرور عشر سنوات وفي العام 2012 انقلبت حياتهما المستقرة راساً على عقب عندما أعلنت ديما خيانة تيم لها مع الممثلة نسرين طافش، وأكدت أنها واثقة من حدوث الخيانة وقررت الانفصال عنه .



نسرين طافش: تردد انها كانت السبب في انفصاله عن ديما لكن تيم ونسرين أنكرا أي علاقة عاطفية بينهما، وأكدا أن علاقتهما لا تتعدى حدود الصداقة .



ريم البارودي: انتشرت شائعات تفيد بأن تيم كان على علاقة بالفنانة ريم البارودي، والتي تعاون معها بمسلسل "عابد كرمان". وما عزز من الشائعات تلك تصريحات ريم، التي أكدت فيها أنها وقعت في حبه، بل وقالت: "لو كان أعزب لتزوجته ".

مديحة كنيفاتي: انتشرت في العام 2015 خبر خطوبة تيم حسن من النجمة السورية مديحة كنيفاتي إلا ان الأخيرة نفت كل ما تردد حول هذا الامر، ووصفت تيم بالصديق العزيز .

أما وفاء فقد تزوجت من اللبناني طوني مخايل منذ نحو 9 سنوات ورزقت منه مولودين هما جودي وريان .



اطلالة وفاء الكيلاني

إطلالة وفاء الكيلاني حملت توقيع المصمم اللبناني انطوان القارح وقد ارتدت فستاناً قصيراً لحدود "الركبة" تقريباً، لونه أبيض كريمي (off white) ، ومزيّن بقماش الدانتيل عند الصدر. وقد أصرت وفاء ألا يكون لونه أبيض، كما أرادت أن يكون بسيطاً وناعماً .