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جنيفر لوبيز في اطلالة تحبس الانفاس!

جنيفر لوبيز في اطلالة تحبس الانفاس!
جنيفر لوبيز في اطلالة تحبس الانفاس!
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  • الاربعاء 3 مايو 2017 08:42

اجمع نقاد الموضة والجمال على وصف إطلالة النجمة العالمية جنيفير لوبيز بأنها الافضل على الاطلاق خلال مشاركتها ضمن فعاليات حفل "مت غالا". فقد ارتدت فستانا باللون الازرق السماوي من الشيفون من تصميم الدار العالمي فالنتينو. الفسان مستوحى من القفطان المغربي وقد انسكب بطريقة رائعة على قوامها الرشيق ليبرز معالم انوثتها بشكل كبير. وقد ارتدت حذاء من  تصميم "Giuseppe Zanotti ". فيما اعتمدت جنيفر على السحنة البرونزية وماكياج البشرة المتوهجة والعين الدخانية. اما تسريحة شعرها فكانت في غاية الروعة متناسبة بالكامل مع اطلالتها.

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