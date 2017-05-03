بعد اتهامها بالتطبيع... نانسي عجرم في اعنف رد!

منذ ان طرحت الفنانة نانسي عجرم البومها الجديد "حاسة بيك" والحرب الضروس من اعداء النجاح تحاول عبثا ان تلتهم ما اجتهدت عليه نانسي طيلة الفترة الماضية. فقد تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنانسي مع رجل يفترض أنه من أحد المعجبين بها، ليتضح انه رجل أعمال اسرائيلي يدعى دان سافيون، أرفقت بعنوان : "نانسي عجرم والتطبيع مع العدو الصهيوني". الامر الذي استدعى ردا من نانسي على التويتر بالقول:"وطنيتي وهويتي اللبنانية والعربية فوق كل إعتبار ولا أسمح لمطلق إنسان حتى من محاولة الإقتراب منها"، مضيفة: "نتواجد في مطارات العالم أجمع يومياً ويقترب منا معجبون لإلتقاط صور معنا دون أن نسأل عن هوياتهم وجنسياتهم ومعتقداتهم". وختمت تغريدتها بالقول: "أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرةً ".