جوائز الموسيقى العربية... اليسا عمادًا والمر جهادًا!

وأصبح للموسيقى العربية مهرجان لتنطلق عجلة فعالياته في مقصورات التشويق مساء الاحد في دورته الاولى عبر شاشة الـMTV .

وما ادراكم بالموسيقى العربية... فهي صاحبة مجد وجلالة وعظمة وتاريخ... وان رغبنا في تكريمها فليكن معلوما انها مسؤولية إنما ليست كالوطن المعلق في اعناق سياسيينا على الاطلاق.

جهاد المر رجل الاعلام الذي احترم والمندفع باستماتة الشفافية في اطلاق هذا المهرجان، نجح رغم وعكة بعض الاخطاء المباحة كون المهرجان في نسخته الأولى. غزلية الرأي في المر ليست نابعة من حلاوة علاقة شخصية، إنما استنساخ لرؤيته الاعلامية البعيدة النظر التي تواكب التقدم المذهل الذي يشهده قطاع الاعلام في العالم.

جهاد المر وضع سكة المهرجان في طريق محفوف بالمخاطر التي لا يحسد عليها... فهو غمز من مهرجانات الموسيقى العالمية على غرار الغرامي والاوسكار وغيرها، لكنه اخفق في فهم سيكولوجية الذهنية الفنية للنجوم العرب فاعترف بشجاعة وشهامة في نهاية الحفل والاعتراف فضيلة. ورغم ذلك تمكن من الوصول إلى صيغة تكريمية تراعي العالمية في قالب عربي متفهما إلى حد ما انسحاب البعض وانزعاج البعض الأخر.

انطلاقتي المتجانسة في كتابة المقال هذا عاكستها مادة الكيمياء التي انعدمت "فورمولاتها" بين مقدمي الحفل محمد قيس ورزان مغربي على الرغم من احترامي لكل منهما فإنني من المحبذين لحضورهما لكن ليس سويا بحكم فارق العمر الذي يلعب دورا سلبيا في تقديم مثل هذه المهرجانات التكريمية.

ناهيك عن النص الذي افتقد عنصر التشويق والسلاسة مرقطا بالحشو الممل الذي اسهب في اطالة عمر السهرة أكثر من ثلاث ساعات ونصف، وكان الله يحب الساهربن ففرغت الصالة من قاطنيها ليبقى من اجبر على البقاء لتسلم جائزته.

وهنا لا بد من الاشادة بالكثير من الاسماء التي تم اختيارها لتكريم الفائزين والذين لا يقلون اهمية عن الفائزين.

نجمة الحفل ملكة الاحساس والجوائز اليسا "وصحتين على قلبها"... فالشفافية في التصويت كانت كفيلة بتتويج اليسا بأربع جوائز هي جائزة نجمة البلد المضيف، وجائزة أفضل تتر عن أغنية "يا ريت" وجائزة أفضل نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجائزة أفضل مغنية عربية. فوز اليسا يزيد من مصداقية المهرجان التكريمي الذي احتكم إلى لغة التصويت العادلة التي لم تعرف فسادا ولا غشا.

اليسا التي اعتلت المسرح لمرات اربع تألقت بأنوتها كفراشة منتشية من خمر النجاح الذي حصدته محبة وتقديرا بفستان ابيض حمل لها وجه السعد وان شاء الله وجه الرباط الابدي.

لا يختلف اثنان على عفوية تلك المرأة المثيرة للجدل، "ميتها ما بيموت ان كان عن وجه حق" فتوجهت إلى مقدمة الحفل زران مغربي التي وذات مرة اتهمتها بشراء الجوائز متمنية ان تقتنع انها استحقت الجوائز عن جدارة واجتهاد ونجاح تصاعدي وما حصل في هذه المهرجان دليل على الدليل لترد رزان بالقول: "بحبك اليسا".

في الانتقال إلى المكرمين لا بد من تدوين رأي اخجل من البوح به لأنني وفي صغر نفسي اشعر بالخجل من التوجه إلى عملاق صباح فخري. لكنني وحرصا على "عملقته" وسنه ما عاد التكريم بإضافة لهالته... لقد خيب العمر ظني وما عدت ارغب في معاينة الكبر بعمر متقدم... فذاكرتي لا تحفظ الا ما تيسر من ايام العز، وما رسخ في ذهني من صباح فخري ايام المجد والعز حين كان يدور في فلك القدود على المسرح.

من بين المكرمين النجمة مايا دياب التي اعترفت في كلمة لها أنّ الفنانين يشترون جوائزهم في إشارة إلى مصداقية الجائزة، وتمنت مشاهدة زملائها الذين لم يفوزوا في الحفل. كما اسدت نصيحة للنجوم بأن يتعلّموا أن يفرحوا لفوز زملائهم. علما ان حضور مايا كان مميزا وانسدلت منه سلاسة وعفوية.

وقد لفت في الحفل انسحاب الفنان وائل جسار الذي كان من بين المكرمين لاسباب باتت طي الوضوح المبطن. اذ قيل على ذمة الشاهد انه استاء بسبب تأخر تكريمه. وهنا كلمة حق تقال ان جسار من كبار النجوم، فهو يستحق كل التكريمات على اغنياته الرائعة وكان لا بد من القيمين على المهرجان ملاحظة تكريمه في البداية بين النجوم المكرمين ومما لا شك فيه ان فوز جسار اضافة للمهرجان وللأغنية الرومانسية .

حز في نفسي تكريم الموسيقار ملحم بركات من أطفال "ذا فويس كيدز"... فعلى الرغم من احترامي لهذه المواهب إنما أمثال الموسيقار لا يكرم بهذه الطريقة.

كما لفت غياب تامر حسني وناصيف زيتون وشيرين عبد الوهاب. وقد حضرت والدة سعد لمجرد الممثلة المغربية نزهة الركراكي وتسلّمت جوائز ابنها الذي تعذّر حضوره إلى بيروت بسبب شروط إطلاق السراح الموقت.



الملفت انه وخلال إعلان الفنانة المصرية فيفي عبده عن جائزة أفضل حفل جماهيري التي فاز بها الفنان تامر حسني، قال لها شريكها في منح الجائزة، "الفنانة مديحة"، فردت عليه ضاحكة:" كل ده وأنا مديحة"؟



كذلك استاءت الممثلة اللبنانية تقلا شمعون من السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، لأنه قال لها في كواليس الحفل إنه لا يعرفها، لكن شمعون عاتبت السفير على الهواء مباشرة أثناء تقديمها إحدى الجوائز.