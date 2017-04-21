كرنفال ملوّن في قرنة شهوان

جريًا على عادتها، نظمت بلدية قرنة شهوان-عين عار- بيت الككو-الحبوس كرنفالًا ملونًا لمناسبة عيد الفصح حضره أكثر من 700 شخص من أبناء البلدات الأربع والجوار. وتخللت الكرنفال مفاقسة بالبيض Egg hunt وأغان أدتها فرقة موسيقية وسط زحمة من الألوان التي تعكس جمال الحياة في المنطقة، كما احتضن الكرنفال "كرمس" للأطفال الذين استمتعوا بامتطاء حمار في أرجاء البلدة. وفي نهاية الكرنفال المفتوح المجاني، تمّ تطيير عدد من البالونات الملونة في سماء البلدة حيث أمسك كل طفل ببالون بلون مختلف ثم أطلقه في الهواء الطلق على وقع ترداد عبارة Happy Easter .