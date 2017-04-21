التيار يردّ على “النكائيّين“: سنحاول ونحاول !

الياس قطار

كثيرًا ما يبني التيار الوطني الحرّ على “لاءات” الرئيس ميشال عون الثلاث، كيف لا وهو الذي يسعى “بيديه ورجليه” الى تبديد كلّ الهواجس المتعلقة بثلاث كؤوسٍ تتنافس في شدّة المرارة .

لا ينفكّ التيار البرتقالي يحاضر في إنصاف المسيحيين أولًا وفي الشراكة التي تتحقق بإنجاز الخطوة الأولى، وهو لهذه الغاية يحمل شعلة طرح صيغ انتخابية علّ إحداها تنفذ من غرفة النكايات المغلقة على ذاتها والتي تجهض كلّ كلمةٍ قد يتفوّه بها رئيس التيار الوزير جبران باسيل لمجرّد أنه جبران باسيل في معظم الأحيان لا أكثر حتى لو كان كلامُه دررًا .

لعبة نكائية

يعي العونيون جيدًا حقيقة اللعبة النكائية التي تُساق ضدّهم في دارتَي عين التينة والمختارة. يفهمون أصول اللعبة وينخرطون فيها في نظام تماهٍ صريح على قاعدة: نردّ النكاية بنكاية، قبل أن ينهيهم عن ذلك بعض المتعقلين في التيار والرئيس عون نفسه ركونًا الى حقيقة أن الرابية تريد أكل العنب لا قتل الناطور، وعليه لا بدّ من المحاولة والمحاولة والمحاولة الى حين اعتصار قانونٍ لا يحمل شهادة وفاته معه .

“الستين” مع تعديلات

كثيرة هي الطروح التي تولى التيار تسويقها بدءًا بمختلطٍ حمل اسم الوزير جبران باسيل ثمّ ما لبث أن فارق الحياة، مرورًا بالقانون التأهيلي الذي اعترض عليه الحليف القواتي والشريك “الأملي”، وصولاً الى النسبية الكاملة التي حُكي كثيرًا أن التيار نفسه لا يريدها واتُّهم بذلك رئيسه الذي سارع في الخروج الى الإعلام ليؤكد خلاف ذلك وليدحض كل المزاعم وليشدد على أن التيار أوّل من سوّق للنسبية فكيف له أن يرفضها. ولا يفوت التيار أن الحديث عن “الستين” عاد الى الواجهة من باب “التعديل” وهو الكلام الذي هُمِس به في بكركي وما زال يُهمَس به في الصرح على ما علمت “البلد” انطلاقًا من حقيقة أن البطريرك مار بشارة بطرس الراعي يفضّل مئة مرة اجتراع كأس “الستين” على اجتراع كأس التمديد مرة واحدة .

مواظبة على الطرح

لا ترضي العودة الى القانون الأكثري الطموح المسيحي ولا تُخرِس المارد الماروني النائم في نواصي البرتقاليين، لذا تجدهم يهبّون اعتراضًا على مجرّد طرح “الستين” من جديد، ويريحهم في هذا السياق استمرار الرئيس عون في التشديد على أن لا عودة الى الستين ولا فراغ ولا تمديد، وعليه لا يسعهم سوى التفكير في قانون جديد، إلا إذا دهم الوقت المشرّعين وأجبرهم على قانون الستين مع بعض التعديلات الحافظة ماء الوجه كخيارٍ أقلّ قساوةً من التمديد. ولكن الى حين حلول الخامس عشر من أيار، يواظب رئيس التيار ومساعدوه والنواب اتصالاتهم وجولاتهم بغية تأمين الحاضنة لأي طرحٍ يخرجون به، علمًا أن أي طرحٍ سيصدر عن البرتقاليين لن يكون إلا منصفًا للمسيحيين وضامنًا بأن ينتخب هؤلاء نوابهم لا أن يُنتخبوا لهم كما جرت العادة طوال العقود المنصرمة .

غاريوس

وفي هذا السياق، يؤكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ناجي غاريوس لـ “صدى البلد” أنّ “التيار الوطني الحر ليس ضدّ النسبية كما يحاول بعضهم الاشاعة، والبرهان على ذلك أنّ كل الطروح التي تقدّم بها كانت النسبية في صلبها، ورئيس التيار الوزير جبران باسيل تقدّم بخمسة اقتراحات حتى الآن فيها شقٌّ نسبيّ لإرضاء الداعين الى النسبية الكاملة وشقّ أكثري لإرضاء الداعين الى اعتماد مبدأ الاكثرية والهدف هو ان ينتخب المسيحيون أكبر عدد من نوابهم وكذلك المسلمون”. وشدد غاريوس على أن “هدف الوزير باسيل من تقديم الاقتراحات الواحد تلوَ الآخر هو التوصّل الى صيغة ترضي جميع الافرقاء وفي الوقت نفسه تؤمّن صحّة التمثيل للمكوّنات كافّة”. وتابع غاريوس: “لم يأتنا يوماً جوابٌ نهائي على أيّ من الطروح، وسأفترض أن القوانين التي يتقدّم بها التيار غير سليمة، لماذا إذاً المعترضون عليها لا يتقدّمون هم أنفسهم باقتراحات ويعرضونها للنقاش؟ ”

وتعليقًا عما يُحكى عن إمكان أن يدعو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اعتماد مبدأ النسبية الكاملة في قانون الانتخاب، لفت غاريوس الى أنّ “رئيس الجمهورية ومذ عاد من فرنسا في العام 2005 وهو يطرح النسبية لأنّه مقتنع بأنها ضمان الطوائف الأنسب لناحية صحّة التمثيل ” .

... والتأهيلي المتهاوي؟

وعلى خطّ المشروع التأهيلي يوضح غاريوس أنّ المرحلة الأولى من هذا الاقتراح التي تسمح للناخبين من طائفة معيّنة بالتصويت للمرشحين من الطائفة عينها ليست عملية انتخاب إنما تقتصر على التأهيل فقط من مرحلة الى مرحلة ثانية، فأين المشكلة في الامر؟”، مشدّدًا على أنّ “كل الاتهامات التي تُساق ضدّ التيار الوطني الحر بفدرلة البلاد من خلال هذا المشروع غير سليمة”. ولفت غاريوس الى أنّ “القانون التأهيلي ليس طرح الوزير باسيل إنما رئيس المجلس النيابي نبيه برّي هو أوّل من اقترحه وقال فيه إن المرحلة الاولى منه تأهيلية وليست انتخابًا”. وأشار غاريوس الى أنّ “هناك من لا يريد الانتخابات لذلك يقوم بعملية عرقلة ممنهجة لأيّ قانون جديد يُطرح وليس هناك اليوم من اقتراح يتقدّم على آخر، هؤلاء يعرفون أنفسهم، ولن أدخل في التسميات ” .

ستُجرى بأيّ ثمن !

واضحًا وحازمًا يبدو التيار الوطني الحر. لا يملك شيئًا ليخسره سوى أنه قد يكون شريكًا في عرقلة مسيرة العهد وهو ما لا يرتضيه التيار على نفسه خصوصًا أن الرئيس ميشال عون هو رجل العهد الأوّل، وعليه بعض الطروح من هنا والليونة من هناك قد يؤديان قبل 15 أيار الى الاتفاق على قانون جديد أو في أحسن الأحوال تجميل قانون موجود أصلًا... المهمّ أن الانتخابات يجب أن تُجرى بأي ثمن .