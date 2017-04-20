مسرح المدينة يشعلها حربا وعرقا بين مايا دياب وندى ابو فرحات!

شنت الممثلة ندى ابو فرحات هجوما عنيفا على الفنانة مايا دياب التي اعلنت عن حفلها على مسرح المدينة لدعمه. فقد نشرت صورتين الأولى لإعلان الحفل والثانية لها على خشبة المسرح وهي تؤدي أحد الأدوار وعلقت عليهما بالقول:"النجمة ندى أبو فرحات بتبق الدم والعرق على خشبة المسرح من دون"تخت شرقي" بـ35000 سعر البطاقة، وبتعمل عروض لطلاب الجامعة بـ10000 . هيدا سعر عرق الجبين . بس إذا "التخت الشرقي" بعليلي سعري للـ200دولار بالبطاقة الوحدة، إي بلالي هالعرقات".

الهجوم هذا استدعى ردا من صفحة مسرح المدينة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي جاء فيه:"لنا الشرف ان نستقبل النجمة مايا دياب التي قدمت هذه الامسية الفنية دون مقابل لدعم حفلنا السنوي لجمع تبرعات لتغطية ديوننا السنوية. هذه الديون التي يحمل مسرح هذه المدينة وحده حيث لا يغطي الدعم الحكومي ربع الميزانية السنوية . فلولا هذا الحفل السنوي لإضطرارنا لرفع إيجار المسرح وسعر البطاقات على مدار السنة لتغطية النفقات. هذا الحفل يحدث سنويًا وقد أحياه مسبقًا أعرق الفنانين كعاصي الحلانيونجوى كرمولطيفةالتونسية. فشكرًا لكل من يدعم مسرحنا بشراء تذكرة سعرها يحمل حبه لنا مرة واحدة في السنة كي يساعد غيره ليدخل مسرح المدينة بتذكرة سعرها يناسب رواد المسرح من تلاميذ و فنانين و ممثلين .أهلا و سهلا فيكن بمسرح المدينة ب 15 أيّار و كل يوم عمدار السنة ".