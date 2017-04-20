جوليا روبرتس على مشارف الخمسين... اجمل امرأة للعام 2017

اختارت مجلة "بيبول" العالمية النجمة جوليا روبرتس كأجمل امرأة في العالم لعام 2017. اختيارها للمرة الخامسة على التوالي دفع رئيس تحرير المجلة إلى التعليق بالقول:" جوليا وهي على مشارف الخمسين من عمرها لم تظهر اجمل مما هي عليه اليوم. فجمالها ينبع من ثقتها بنفسها ناهيك عن ذكائها وحس الفكاهة. كما ينبع من قابليتها للتطور وهي تستمر في تقديم أجمل الادوار بتاريخها ويكمن في موهبتها التي تجعلها قادرة على خلق شخصيات جديدة وقدرتها على سرد الحكايات وتكمن أيضاً في تقديرها لعائلتها التي أعطتها الأولوية في حياتها ".