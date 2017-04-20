  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الجمعة 21 نيسان 2017
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

جوليا روبرتس على مشارف الخمسين... اجمل امرأة للعام 2017

جوليا روبرتس على مشارف الخمسين... اجمل امرأة للعام 2017
جوليا روبرتس على مشارف الخمسين... اجمل امرأة للعام 2017
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الخميس 20 ابريل 2017 13:28

اختارت مجلة "بيبول" العالمية النجمة جوليا روبرتس كأجمل امرأة في العالم لعام 2017. اختيارها للمرة الخامسة على التوالي دفع رئيس تحرير المجلة إلى التعليق بالقول:" جوليا وهي على مشارف الخمسين من عمرها لم تظهر اجمل مما هي عليه اليوم. فجمالها ينبع من ثقتها بنفسها ناهيك عن ذكائها وحس الفكاهة. كما ينبع من قابليتها للتطور وهي تستمر في تقديم أجمل الادوار بتاريخها ويكمن في موهبتها التي تجعلها قادرة على خلق شخصيات جديدة وقدرتها على سرد الحكايات وتكمن أيضاً في تقديرها لعائلتها التي أعطتها الأولوية في حياتها ".

الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
5     +     1     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011