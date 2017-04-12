هذا ما اعلنه فارس كرم

أحيا نجم الأغنية اللبنانيّة فارس كرم حفلا فنيا ضخما في مدينة طابا في ليلة رائعة التقى فيها جمهوره على هامش احتفالات الربيع وبحضور فعاليات سياسية واجتماعية إضافة الى محبي فارس من الجنسيات العربية كافة. قدّم فارس على المسرح أجمل أغنياته المعروفة مثل "عكازة"، "بلا حب وبلا بطيخ"، "شارع الحمرا"، "التنورة"، "عالطيب" وغيرها من الأعمال الخاصة التي حولت الحدث الفني إلى تجمع شبابي كبير طغت عليه أجواء الموسيقى والرقص. وجّه فارس شكرا خاصا لكل القيّمين على تنظيم المهرجان كما عبّر عن محبته الكبيرة لجمهوره المصري على وجه التحديد، وتمنى لمصر وأهلها السلام والامن. الحفل الذي حضره عدد كبير من أهل الاعلام امتد حتى منتصف الليل وأدىّ خلاله فارس أغنيته الجديدة "منمنم" ليتفاجأ بالتفاعل الجماهيري الكبير الذي حققته الأغنية والتصفيق الكثيف الذي نالته من قبل الجمهور المصري الذي ردّدها بشكل عفوي، ممّا يدلّ على قدرة فارس على ايصال الأغنية اللبنانية الشعبية الى المنازل المصريّة في خطوة فنية تحسب له. على صعيد آخر، يستعد فارس لتصوير أغنيته الجديدة منمنم (كلمات أريج ضو، ألحان سليم سلامة، توزيع طوني سابا) خلال الفترة المقبلة، كما سيحيي سلسلة من الحفلات والمهرجانات الفنية وأبرزها مهرجان موازين ايقاعات العالم الذي سيلتقي خلاله جمهوره المغربي في 16 ايار المقبل، كما سيلتقي الجالية العربية في مدينة مالبورن الاسترالية في 21 نيسان الحالي لينتقل بعدها إلى سيدني في 22 و29 نيسان، أما جولة فارس المنتظرة في الولايات المتحدة الأميركية فقد أّلغِيّت في الوقت الحالي لأسباب خاصة ليتم الإعلان عن جولة أخرى في الفترة المقبلة يلتقي فيها فارس الجاليات العربية ليستعيد معهم النجاحات الضخمة التي حققها في جولات كثيرة سابقة، وكان قد أعلن فارس الغاء حفلاته في أميركا عبر حسابه الخاص على موقع تويتر إذ كتب: "أعلن إلغاء جولتي الفنية في أميركا على أمل اللقاء القريب مع الأحباء في جولة أخرى نعلن عن تفاصيلها وموعدها في وقت لاحق".