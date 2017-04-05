وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي في مقابلة حصريّة لـ"البلد"

الياس قطار

كثيرًا ما تعلو عبارة “الحقّ عالطليان” شفاه اللبنانيين ما إن تقع مصيبةٌ أو أزمة. اليوم، غدا أولئك “الطليان” جزءًا لا يتجزأ من حياة اللبنانيين وأكثر تحديدًا من حياة سكان قرى الجنوب الحدودية، حيث ينتشر عناصر “القبعات الزرق” متماهين مع طبيعة المكان ويوميات سكانها .

ليس غريبًا على لبنان الذي تجمعه بإيطاليا أمتن العلاقات أن يشهد زياراتٍ تثمر تعاونًا، وآخرها زيارة وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي الى لبنان ولقاؤها المسؤولين بدءًا برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وصولًا الى نظيرها الوزير يعقوب الصراف .

لا تسبقها أخرى !

ليست إيطاليا فاعلة سياسيًا على الساحة اللبنانية كي تُحمَّل زيارةُ الوزيرة أبعادًا تحليلية استراتيجية، بقدر ما تعكس هذه الزيارة معنًى جوهريًا على طريق العودة للنهوض بلبنان في عهدٍ يعد بنفضةٍ اقتصادية واستثمارية استهلها الرئيس ميشال عون في الخليج العربي ويكملها الرئيس سعد الحريري في أوروبا ويعززها كلّ مسؤولٍ لبناني يستقبل مسؤولًا دوليًا، فكم بالحري إذا كان هذا المسؤول ممثلًا لدولةٍ لا تسبقها أخرى في حجم مشاريع التنمية على كامل الأراضي اللبنانية.

واجبات مؤسّسيّة

خلال زيارتها الى لبنان كانت لـ”صدى البلد” مقابلة حصرية مع وزيرة الدفاع الإيطالية روبيرتا بينوتي التي قالت في تقييمها للوضع الراهن في لبنان بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة: “ننظر الى الوضع بشكل إيجابي جدًا. وعبّرتُ للسلطات اللبنانية وللمسؤولين الذين التقيتهم عن رضى بلادي عن الاستقرار المؤسساتي الذي تحقق أخيرًا مع الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة. فلبنان القوي والمستقر هو مفتاحٌ لاستقرار الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط برمّتهما. لا شكّ في أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيمكّن لبنان من الاضطلاع بواجباته المؤسّسية، والمسؤولون الذي التقيتهم بدوا ملتزمين باتباع طريق مشترك يرمي الى صون السلام وبناء علاقات طيّبة مع الجوار وأوروبا وقبل كلّ شيء إيطاليا.

صداقة طويلة الأمد

كنتم ولا تزالون تساعدون لبنان على مستوياتٍ جمة، هل من نيّة لتوسيع هذا الدعم وتحديدًا للحكومة الجديدة؟ تجيب بينوتي: “نجن جاهزون للاضطلاع بدورنا وفعل كل ما يمكننا فعله. فصداقتنا طويلة الأمد مع لبنان تعزز الحوار في ما بيننا كما تقوي العلاقات الاقتصادية والتجارية والمصالح المشتركة. وعليه، نحن حتمًا مستعدون وحريصون على رفع معدّلات هذا التبادل المثمر، بما فيها الاستثمارات في مجالَي الأمن والدفاع. ومنذ أيام شعرتُ بفخر كبير عندما أكد لي وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف نيّته تعزيز التعاون مع إيطاليا".

دعم الجيش

وما إذا كان هناك مخطط لتعزيز دعم الجيش اللبناني أجابت بينوتي: “تحدثنا عن هذا الموضوع خلال زيارتي الى لبنان. اليوم تُعتبر إيطاليا واحدة من أكثر الدول تقدمًا في المجال التكنولوجي ولديها قدرة عالية على توفير أي دعمٍ مطلوبٍ بدءًا بالأسلحة على أنواعها وصولًا الى تدريب عناصر من الجيش اللبناني، وذلك بغية المساهمة في رفع قدراتهم العملانية والقتالية".

“القبّعات الزرق ”

أمن تغييرات مرتقبة في قوات حفظ السلام العاملة في الجنوب “اليونيفيل” والتي لكم فيها مشاركة فاعلة ويدٌ طولى؟ وهل من نية لتوسيع مشاركتكم؟ تتلقف بينوتي: “كما بات معلومًا، كان لإيطاليا دورٌ أساسيٌّ في إرساء مهمة حفظ السلام في الجنوب اللبناني، وهي تُعدّ واحدة من الدول المساهمة الرئيسة فيها، وخصّصت لها أكثر من 1100 رجل وسيّدة، وذلك فضلًا عن المشاريع التنموية والمساعدة على أرض الواقع في مشاريع جمّة. وقد تمّ بالفعل حتى الساعة تنفيذ عشرات المشاريع والأنشطة التي من شأنها تسهيل حياة المواطنين في الجنوب اللبناني".

رسالة الى الرئيس

ختامًا، ما هي الرسالة التي نقلتموها الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون من قبل نظيره الإيطالي؟ تختم بينوتي: “إيطاليا دولة صديقة للبنان، كانت صديقة وهي اليوم كذلك وستبقى صديقة له في المستقبل. وهي ستقف دومًا الى جانب لبنانٍ ديمقراطيٍّ يسعى الى تحقيق السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".