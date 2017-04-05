تقويم العظام والمفاصل... علاجٌ فعّال للصداع!

غالبًا ما يعاني اللبنانيون من آلام الرأس الحادة المعروفة علميًا بـ"الشقيقة"، وغالبًا ما يكون تناول الأدوية العشوائي هو الحلّ الأكثر سهولةً وتوفّرًا للقضاء الموقت على هذه الآلام من دون معرفة أسبابها وسبل معالجتها بصورةٍ دائمة. اليوم، يبدو أن العلاج قد يكون أسهل مما يظنه كثيرون وقائمٌ على طريقة علاجية طبية فعالة يدويًا.

في هذا المضمار، يشير اختصاصي طبّ تقويم العظام والمفاصل الدكتور أنطوني الأسمر الى أن "الدراسات أكدت أن طبّ تقويم العظام والمفاصل يمكنه أن يحدّ بنسبةٍ كبيرة من وتيرة آلام الرأس وشدّته أو ما يُعرف بالـ "شقيقة Migraine "، وذلك من خلال العمل على كل محاور الجسد المتصلة والتي تعمل كعقارب الساعة، وبالتالي في حال وقوع خلل في واحدة يصيبها الخلل كلها".

ويشدد الأسمر على أن "الطب التقويمي طريقة علاج يدوية غير مؤذية، تعمل على تقويم الحركة في مختلف مفاصل الجسد خصوصًا منطقة العمود الفقري وتختلف عن العلاج الفيزيائي والطبّ بكونها تعمل على ستّة محاور جسدية هي: المفاصل، الأعصاب، الغشاء، محور أسفل الظهر-الجمجمة، الأعضاء الداخلية، والعضلات".

ويردف: "معظم الأشخاص الذي يعانون من أوجاع ميكانيكية أو صداع أو آلام الرأس الحادة أو دوار أو حتى مشاكل هضم وارتجاع مريئي Reflux وغيرها من الحالات يحتاجون الى هذا النوع من العلاج. ويُقسَّم العلاج على 3 جلسات كحدٍّ أقصى في مختلف الحالات بمعدّل جلسة واحدة أسبوعيًا".

وعن العلاجات التي ينصح بها لآلام الرقبة التي يعاني منها معظم اللبنانيين بسبب طبيعة عملهم التي تنقصها الحركة وتتخللها ساعات جلوس طويلة، يلفت الأسمر الى أن "أسباب أوجاع الرقبة متعددة وهي في معظم الأحيان تتشخّص بطريقة خاطئة، لذا ننصح بتعديل وضعية الجلوس أمام الكومبيوتر وممارسة الرياضة بشكل روتيني، وزيارة طبيب مختص في تقويم العظام والمفاصل لتشخيص الحالة، لا سيّما أن في معظم الأحيان يكون السبب حادث سير قديمًا أو غيره من الحالات الصدمية Trauma ".

أما عن علاقة الأوتار العضلية بطب تقويم العظام والمفاصيل، فيتحدث الأسمر عن ما بات يُعرَف بـ"موجات الصدمة" Shock Waves والتي يمارسها في "مركزية كلينيك" في وسط بيروت موضحًا: "يقوم علاج الـShock Wave على إرسال موجات صوتية بوتيرة محددة وذلك لتخفيف عوارض التهابات الأوتار العائدة الى أسبابٍ عدة، أبرزها التكلّسات. علمًا أن فعاليّتها ممتازة مقارنة بالسبل التقليدية لعلاج هذه المشاكل".