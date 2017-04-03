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L’atelier de coiffure نعتمد تقنية خاصة بنا في الـ "هاي لايت"
L’atelier de coiffure نعتمد تقنية خاصة بنا في الـ "هاي لايت"
L’atelier de coiffure نعتمد تقنية خاصة بنا في الـ "هاي لايت"
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ناديا ع. الحلاق, الاثنين 3 ابريل 2017 12:29
اختيار تسريحة الشعر التي تليق بملامح واطلالة المرأة مهمة صعبة، لا يستطيع اي مزين تحقيقها، لكن بإبداعهما وموهبتهما نرى المصفف اللبناني احمد ابو السعد وشريكه محمد طبش يجعلا من المرأة أميرة متالقة بتسريحاتهما المميزة والفريدة.
اناملهما تأخذك الى عالم غير اعتيادي، تجعلك تخوصين في بحر ابداعاتهما وتميزهما، يرسما شخصية استثنائية متميزة لكل مرأة من خلال تسريحاتهما والوانهما المعتمدة، هذا أول ما لفتني عند لقائهما في صالونهما الجديد L’atelier de coiffure في فردان، واضعان خطاً خاصاً لعملهما ، فحركات يديهما السريعة لا تعكس حيويتهما فقط بل شغفهما لمهنتهما في تصفيف وابتكار تسريحات جديدة.
يترجمان موهبتهما على شعر زبائنهما، اشتهرا بمنهة تصفيف الشعر منذ اكثر من 14 عاماً حيث كانت بدايتهما مع صالون pace e luce ، جريدة صدى البلد التقت ابو السعد وطبش اللذين اطلعانا على صالونهما الذي يهتم بادق التفاصيل التي تطلبها السيدة، وكان لنا معهما هذا الحوار.
بماذا يتميز صالون L’atelier de coiffure ؟
يتميز الصالون بالخدمات التي يقدمها للزبائن، فكل سيدة تدخل الصالون تشعر وكانها في منزلها، حيث نهتم بأدق التفاصيل التي تريحها. هدفنا ارضاء السيدة اولاً، ونقدم لها خدمات مختلفة عن سوانا من حيث الاهتمام وطريقة العمل.
ما هو تعريفكَما للشعر الجميل؟
شعرٌ صحيّ، لامع، كثيف وفي حالة جيّدة.
ما هي فلسفتكما في عالم تصفيف الشعر؟
قد يشكّل الشعر ضرورة للبعض أو أسلوباً إضافيّاً يميّز الإطلالة للبعض الآخر، يختلف ذلك بحسب الأشخاص.
ما هو اللون المفضل من صيحات الموسم الجديد؟
اللّون الأشقر اذ اننا نبدع فيه.
يتميز عملكما بتقنية خاصة تستخدمانها في "الهايلايت" اخبرونا عن تفاصيلها؟
يعتبر صبغ الشعر بطريقة الـ"هاي لايت" من أكثر الصيحات التي لا تتقيد بموضة أو وقت معين وكثيراً ما تطلبها السيدة، ونظراً لدقة هذه الطريقة، توجهت الى باريس وتعلمت تقنية حديثة جدداً لتطبيقها في عملي، بحيث لاتؤذي ولا ترهق الشعر، ونقوم من خلالها برسم "الهاي لايت" على الشعر بطريقة محترفة، وهي اقل ضرراً من الطرق التقليدية.
ما هو الاسلوب الذي يميّز عملكما؟
مزج أساليب مختلفة في تسريحة واحدة لإضفاء روح عصريّة.
ما هي نصيحتكما للمرأة؟
شعرك عنوان جمالك، اعتني به كما تعتنين ببشرتكِ. يجب أن ترطّبي شعركِ بشكلٍ منتظم.
ما هي نصيحتكما للحصول على شعرٍ جميل، رغم تأثير الطقس الحارّ والرطوبة؟
استخدمي المرطبات والكريمات التي تمنح شعرك الحيوية والصحة.
قصّي أطراف شعركِ كلّ 6 إلى 8 أسابيع ولا تغسلي شعركِ كلّ يوم.
أيّ تسريحة تفضّلان؟
نحب كلّ التسريحات، طالما أنّها تليق وتناسب تفاصيل وجه السيدة.
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