جمع، نقل وكنس النفايات.. "من هالك لمالك لجهاد العرب"؟

انتهى عقد شركة سوكلين الخاص بجمع ونقل وكنس النفايات في 31 آذار الماضي، ومُدد هذا العقد بموجب قرار مجلس الوزراء حتى نهاية نيسان الحالي، تاريخ تسلّم شركة "رامكو" الفائزة بمناقصة الجمع والنقل في المتن وكسروان، التي تنتهي مهامها في نهاية أيار المقبل، أي تاريخ بدء "تحالف معوّض – إده" بمهامه بجمع ونقل النفايات أيضاً في بعبدا والشوف وعاليه، لتبقى مهام أعمال الكنس مجهولة الهوية، علماً أن وزير الداخلية والبلديات أرسل رسالة إلى البلديات واتحاداتها للتحضر لاستلام مهام الكنس في نطاق بلدياتها، وهي المهام التي ترفض البلديات تسلمها تحت حجة "ضيق الوقت".



أسئلة كثيرة "سوداء اللون" تتمخّض عن هذا "التخزيق والتلزيق" المستمرّ بملف النفايات الذي ما زال المعنيون يمارسون معه حلول الساعات الأخيرة الموقتة، لتكون أزمة النفايات أزمة مستنسخة تظهر للعلن "كل ما دق كوز الحرامي بجرّة السمسار". فلماذا لم تشتمل المناقصات مع الشركات الجديدة التي ستكون خلفاً لسوكلين على مهام الكنس، لماذا الإصرار على إبقاء ذيلٍ للأزمة مع كل حل ارتجالي موقت، وما هي المصيبة التي تنتظر اللبنانيين بعد انتهاء نيسان وأيار المقبلين، هل سنرى النفايات من جديد في الشوارع، وماذا عن البلديات التي ترفض الإعتراف بالإقفال النهائي لمطمر الكوستابرافا بعد شهرين ونصف من تاريخ اليوم حسب قرار القضاء المستعجل في بعبدا، ماذا عن البدائل، إلى أين ستذهب النفايات بعد إقفال الكوستابرافا، ومن سيقوم بعملية الكنس، التي تركها المعنيون عن قصد لتكون طعما مسموماً جديداً سيلقيه سماسرة النفايات في قعر الأزمة المتوقعة؟



لا جهوزية

يرفض رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد ضرغام في حديثه لـ"البلد" الإعتراف بحقيقة إقفال مطمر الكوستابرافا في 18 حزيران المقبل حسب قرار قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان،

ويقول: "لا يمكنني الحسم بالتعاطي مع مطمر الكوستابرافا بأنه سيقفل أم لا، لأن هذا يعود لقرار القضاء، الذي من الإحتمال إذا رأى بأن هناك أسبابا موجبة لعدم إقفاله ربما لم يأخذ القرار بإقفاله" علما أن القرار القضائي واضح ونهائي في هذا الموضوع، ويرفض الحديث عن البدائل معلقاً آماله على استمرار العمل في المطمر، ويؤكد أن "لا إمكانيات لدى البلديات لتقديم البدائل في حال أقفل الكوستابرافا والبدائل يجب أن تأتي من الجهات المعنية في الدولة.



فترة "غير كافية"

وفي ما يخص قضية الكنس التي لم تشملها العقود مع الشركات التي ستخلف سوكلين، يشير ضرغام إلى أن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية تبلغ قرارا من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق منذ ما يقارب الأسبوع، ليقوم بإجراء مناقصة لكنس النفايات في المناطق العامة كل بلدية في نطاقها البلدي، في "مهلة زمنية غير كافية، لاتحاد البلديات والبلديات الأخرى، التي لا يمكنها أن تكون جاهزة بظرف شهر أن تؤمن عملية الكنس لمناطقها. لأننا بحاجة للوقت الكافي لدفاتر الشروط وإطلاق مناقصة، فهناك مجموعة من الأعمال يجب أن تترتب، وهي الأمور التي لا يمكن ترتيبها خلال شهر واحد".

وعن الخطوات القادمة لمواجهة هذا التحدي المقدمة عليه البلديات، كشف ضرغام عن اجتماع سيجمع رؤساء البلديات المعنية واتحاداتها، في مطلع الأسبوع الحالي، للتوصّل لقرارات يضعون المعنيين في جوّها.



"ضايعة الطاسة"

وإزاء هذا الواقع، "ضايعة الطاسة" وبينما تعرب بعض البلديات عن عدم جهوزيتها، يحاول البعض الآخر التفاوض مع الشركات والالتفاف على العقود وإضافة مهام كنس النفايات الى جانب مهام الجمع والنقل، ويفكّر عدد لا يستهان به من البلديات اللبنانية جدّياً بالمحارق كحلول لأزمة نفاياته متناسياً أضرارها على البيئة والصحة العامة. ونذكر من هذه البلديات "بيروت، الحازمية، فرن الشباك، اتحاد بلديات الضاحية، بعبدا، الحدت، الشياح وعاريا...". وتجدر الإشارة إلى أن عشرات البلديات بدأ يتعاطى مع أزمة نفاياته بطرق بيئية سليمة بالتعاون مع الجمعيات البيئية مثل "الرويسة، الهلالية، بيت مري، بكفيا، بريح، قرنة شهوان وغيرها...".



تخوف وشكوك

وتتخوف مصادر بيئية من أن تستغل بعض الجهات هذه الأزمة لصالح تكريس أمر واقع من حرب نفايات الشوارع ليعود ويأتي المنقذ "أحد السماسرة" ليقطف الأزمة ويحولها إلى عقود بالتراضي، وتغمز بعض المصادر إلى أن شركة "جهاد العرب" تحضر نفسها لاستلام مشروع محرقة الكرنتينا في بيروت، بكل فصوله وبما فيها الكنس وربما الجمع، وتنتظر نقطة الصفر للإنطلاق، عبر استغلال فرصة انتهاء عقد سوكلين مع الدولة اللبنانية. الأمر الذي يبرر ربما طريقة تعاطي الدولة اللبنانية مع الشركات الجديدة.



خطة " NAWRAS# "

وبين أزمة إقفال الكوستابرافا، أزمة المحارق، والأزمة المتوقع أن تظهرعلى صعيد كنس النفايات يجدر التذكير بخطة جمعيّة الأرض – لبنان " NAWRAS# " التي كشفت عنها منذ أسابيع عسى أن تلقى تجاوباً من المعنيين ولكن دون جدوى. وهي "خطّة بديلة إنتقاليّة لمدّة سنة لإدارة نفايات بيروت وجبل لبنان (3000 طن يومياً) قابلة للتنفيذ فوراً، تمّ عرضها على مستشاري رئاسة الجمهوريّة ووزارة البيئة. وتحترم هذه الخطة، المدعمة بدراسات الجدوى المالية والفنية، القوانين والإتفاقيات الدوليّة وتشكّل ضمانة لحماية البيئة البريّة والبحريّة، من خلال وضع حد لعمليات طمر النفايات في البحر، كما تشكل دعماً للصناعة اللبنانية من خلال إعادة التدوير، وللقطاع الزراعي من خلال التسبيخ.

أما أهداف الخطة من الناحية الفنية، فتهدف إلى تقليص نسبة طمر النفايات من 95 في المئة إلى 10 في المئة، كحد أقصى في السنة الأولى، فتساهم بإقفال فوري لمطمرين مستحدثين على البحر (الكوستا برافا والجديدة) من خلال :

1- تسبيخ 50 في المئة من النفايات في معمل صيدا وفي أراض مؤمنة تبلغ مساحتها مليون متر مربّع في البقاع بعد فرز ثانوي في مركز الكرنتينا الذي يستوعب 2000 طن في اليوم. تجمع هذه النفايات العضويّة من حاويات الشوارع الخضراء.

2- تدوير 30 في المئة من النفايات بعد فرزها في مركز العمروسية الذي يستوعب 1000 طن في اليوم. تجمع هذه النفايات من حاويات الشوارع الحمراء.

3- تخزين 10 في المئة من المرفوضات ذات القيمة الحرارية.

4- جمع النفايات الموسمية والخطرة على حدة وتخزينها في مستودع برج حمود.

5- إطلاق حملة توعية للفرز من المصدر والعمل وفقاً لروزنامة جمع ومراقبة تنفيذ الخطة معتمدين على القوانين المحليّة المرعيّة الإجراء كقانون حماية البيئة، وقانون النظافة العامة وقانون البلديات.

أما على الصعيد المالي، فتساهم خطة NAWRAS# بتوفير ما يقارب الـ100 دولار في الطن الواحد من النفايات، أو نحو 100 مليون دولار أميركي في السنة لمعالجة نفايات، إضافة إلى توفير 100 مليون دولار نتيجة تقليص نسبة الطمر. كما أن الإنفاق الاستثماري للخطة محصور كونها تعتمد على بنية تحتية موجودة في (مركزي الفرز في الكرنتينا والعمروسيّة، معمل صيدا للتسبيخ، ومركز التخزين في برج حمود).

فهل من الممكن أن تتوقف الدولة اللبنانية عن سياسة الحلول المتقطعة والمتاجرة بالنفايات، وتلتفت ولو قليلا إلى رأي أهل الاختصاص، أم أن الكلمة الفصل ستبقى للسمسرة في هذا الملف، الذي طالت فصول مأساته على اللبنانيين وتمرّس المعنيون في المتاجرة بعقوده؟ وهل ستصبح شكوك بعض البيئيين حقيقة وتُلزم أعمال الكنس لشركة"جهاد العرب"؟