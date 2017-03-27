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اليسا تشيد بدبكة بلدتها وانطوانيت جعجع لنجوى كرم: شكرا للوفا!

اليسا تشيد بدبكة بلدتها وانطوانيت جعجع لنجوى كرم: شكرا للوفا!
اليسا تشيد بدبكة بلدتها وانطوانيت جعجع لنجوى كرم: شكرا للوفا!
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  • الاثنين 27 مارس 2017 13:17

تتفاعل عبر مواقع التواصل مشاركة فرقة الدبكة القادمة من بلدة دير الاحمر اللبنانية ضمن برنامج "ارابس غوت تالنت" وتعاطف الفنانة نجوى كرم معها إلى حد كبير من خلال مشاركتها الدبكة وذرف الدموع تأثرا. فقد اعادت النجمة اليسا نشر تغريدات تُشيد بهذه الفرقة وبتفاعل كرم معهم، حيث جاء في تغريدة أعادت نشرها إليسا: "فرقة دبكة دير الأحمر صورة تراثية رائعة للبنان واحتضان شمس الغنية نجوى كرم إلن أروع وأروع ".

اما مديرة المكتب الاعلامي لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع السيدة انطوانيت جعجع فقالت عبر صفحتها على الفيسبوك:" تحية من القلب للكبيرة نجوى كرم التى احتضنت دبكة دير الاحمر بدموعها وهي الاصيلة ابنة زحلة الابية تحية لها وهي المعمدة بلبناتيها وعنفوانها... وكم كانت كبيرة عندما اصرت على مشاركة الفرقة بالدبكة... شكراً للوفا... شكراً لشمس لبنان.

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