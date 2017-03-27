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إطلالة ساحرة لنانسي في دبي... هذه تفاصيلها!

إطلالة ساحرة لنانسي في دبي... هذه تفاصيلها!
إطلالة ساحرة لنانسي في دبي... هذه تفاصيلها!
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  • الاثنين 27 مارس 2017 09:22

تألقت النجمة اللبنانية بإطلالة ساحرة خلال مشاركتها برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم في حفل افتتاح النسخة الـ 22 من كأس دبي العالمي لسباق الخيول . وحرصت نانسي عجرم، على الالتقاء بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي . حيث نشرت صورة تظهرهما سويا. إطلالة نانسي المتجددة جاءت هذه المرة في غاية الاناقة، فقد ارتدت فستاناً من "بروينزا سكولر" تميّز بتصميمه العصري الذي يجمع بين اللونين الأبيض والأسود. وقد نسّقت فستانها الأنيق مع أقراط لافتة وحذاء أنيق من سان لوران ثم أكملت إطلالتها بقبّعة سوداء من تصميم علامة خوبيه اللبنانيّة. على صعيد اخر أصدرت نانسي عجرم غلاف ألبومها الجديد نانسي 9 "حاسة بيك" وعلقت عليه :"حاسة بيك ..قريباً..الطلب المسبق سيكون متوافراً قبل 31 من الشهر الحالي". يذكر ان نانسي صورت أغنية "حاسة بيك" مع المخرجة ليلى كنعان.

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