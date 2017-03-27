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الدراما السورية مفجوعة

الدراما السورية مفجوعة
الدراما السورية مفجوعة
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  • الاثنين 27 مارس 2017 09:20

توفيت الممثلة القديرة أميرة حجو عن عمر ناهز الـ 67 عاما بعد صراع مع المرض . وكانت حجو أعلنت في العام 2015 عبر صفحتها الخاصة على فايسبوك اصابتها بمرض السرطان . يذكر ان الفنانة الراحلة  ولدت في العام 1950 في مدينة حلب وهي شقيقة الفنان الراحل عمر حجو وعمة المخرج الليث حجو. وتعد حجو من الممثلات الرائدات حيث شاركت في العديد من المسرحيات منها "المرحوم ومصنع الأقدام ولن ترهب حد السيف"، فضلا عن مشاركتها في الكثير من المسلسلات التلفزيونية مثل "خان الحرير والثريا وباب الحديد والفصول الأربعة وأسرار المدينة وتلك الأيام ودنيا". وكانت آخر مشاركاتها في مسلسل "الندم" مع المخرج الليث حجو .

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