القنصل نصري لحود

نحن اليوم في أمسّ الحاجة لبناء دولة عصرية عنوانها العدل والإزدهار . بناء الدولة وتطويرها وتحويلها من دولة فاشلة إلى دولة مستقرة وناجحة ومتطورة له ممر إلزامي وأساسي وهو تحصين القضاء المنزّه المستقل .

على الجميع أن يعي بأن السلطة القضائية هي سلطة مكرّسة في الدستور موازية للسلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية ولا يمكن اعتبارها في أية حال كجزء من الإدارة . وعدم الاعتراف بذلك يؤدي إلى خلل في توازن سير الدولة ولا يمكن لعربتها بأن تجري بشكل متوازن يؤمن حسن سيرها .

لطالما أراد الجسم القضائي أن يكون مستقلاً تماماً عن التجاذبات والتدخلات السياسية، ولا يمكن تأمين ذلك إلاّ عبر قانون يضمن إجراء تشكيلات قضائية بمنأى عن أي تدخل سياسي، وتحصينه من جهة أخرى بالاستقلالية المادية كي لا يكون لأي من السياسة والمال أي تأثير على سير عمل القضاء .

وصندوق تعاضد القضاة هو جزء أساسي لتأمين هذه المتطلبات والاستقلالية المنشودة، وعليه يجب ليس فقط تحصينه بل تقويته واستكمال الاستقلالية المادية للسلطة القضائية كما هي الحال للسلطة التشريعية .

تكاثرت المشاريع لتحصين القضاء وحان الأوان في عهد الرئيس القوي العماد ميشال عون الذي أنجز من إعادة بناء المؤسسات الدستورية والتعيينات ما عجزت عنه عهود دون تدخل أية وصاية .

على الأفرقاء والسياسيين أن يدركوا بأن تحصين القضاء والسلطة القضائية يعود بالمنفعة لهم وللمواطن وليس العكس . إذ لا يمكن بناء دولة المؤسسات دون قضاء عادل ونزيه ومستقل . فعلى القاضي أن يكون مجحفاً بحق (الجهة السياسية) التي تدعمه، في مطلق الأحوال نقول بإن دعم السياسيين للقضاء خطيئة بل عليهم دعم استقلالية القضاء بالمقابل .

يجب تفعيل التفتيش القضائي وأن يكون أعضاؤه منتخبين وليس معينين. على القضاة أن يصرّحوا عن أموالهم كل ثلاث سنوات ، وعلى الدولة بالمقابل أن تحصّن استقلاليتهم المادية والوجودية بدعمهم لكي يكونوا بمنأى عن أي تدخّل سياسي وإغراء مادي .

إن الهجمة على الجسم القضائي وكيفية معاملته أسوةً بموظفي الدولة هو مستهجن تماماً وعلى الجميع أن يعترف بأن القضاء سلطة وليس وظيفة ...

وفي الختام نكرر ونقول أن العدل هو أساس الملك ولا إمكانية لمحاربة الفساد وبناء الدولة العصرية الفاعلة الجاذبة للإستشارات دون قضاء مستقل وفاعل يعلو فوق كل التجاذبات ...