عندما يصبح النبيذ... حالة ذهنيّة!

لأن النبيذ حياة، ولأن الحياة "حالة ذهنية" هي الأخرى، ولأن الحالة الذهنية كثيرًا ما تنهل لا بل تستوحي عناصرها من الطبيعة، ولدت MUSE لتختصر الحياة بجمالها وروحيتها في زجاجة نبيذ حيّة تكشف مع كلّ تذوّقٍ جانبًا من التاريخ اللبناني المفعم بالمشاعر والذكريات الحلوة.

ليست MUSE فكرة عادية لصاحبها نديم الخوري، المجاز في الهندسة الزراعية، بل هي حالة فكرية عاطفية قرر الرجل الطموح أن يجسّدها في عصارة فكرة من نتاجه فكان مفهوم النبيذ السبّاق بكمياته المحدودة المرتقية بالنوعية لا بالكمية عاملًا لنجاحها.

النبيذ شغف...

يؤكد الخوري، صاحب شركة Muse للنبيذ في حديث لـ"البلد" أن "مفهوم Muse ولد من حقيقة أن النبيذ شغف، وخلال رحلاتنا وسفراتنا كنّا نتلمّس كيف يُعزز هذا القطاع في فرنسا، وتماهيًا مع عملي في هندسة الزراعة، وكوني مجازًا في الهندسة الزراعية ونمتلك مزارع للعنب الصالح للأكل في منطقىة البقاع، انطلاقًا من كلّ هذه الحقائق ولدت فكرة إنشاء مخمرة للنبيذ لها قيمتها وتتسلّح بميزاتٍ عدة". ما الذي يميّز Muse عن باقي علامات النبيذ الرائدة في لبنان؟ يجيب الخوري: "تُعتبر Muse اليوم أقرب الى Boutique Wine ، ناهيك عن أن مخامرنا تقع بين ارتفاع 1600 و1800 متر، ما يعني أن عنبنا مزروع في مناطق عالية جدًا وهو ما يجعل العنب غير منتجٍ بشكل كبير ولكن نوعيته تكون مذهلة، لذا قررنا أن نركّز على النوعية وليس على الكمية، ونطمح الى إنتاج 50 ألف زجاجة، وهو رقمٌ متواضع مقارنة بما ينتجه أرباب النبيذ الآخرون فنكون نقطة في بحرهم ولكن بحرٌ من حيث النوعية". ويشير الخوري الى أن "العنب الذي ننتجه يقع في عيناتا الراقدة في الطرف الشرقي من سلسلة لبنان الغربية".

انطباعٌ أول

لمَ تعتقدون أن Muse حالة ذهنية قائمة في ذاتها؟ أهو مفعول الشغف الذي يحمل روحية معينة؟ يجيب الخوري: "عندما ننظر الى Muse كما ننظر الى أشياء أخرى تلفتنا من الانطباع الأول الزجاجة التي تخرج عن الصورة النمطيّة لباقي زجاجات النبيذ، كما أننا ابتعدنا عن "كليشيه" استخدام كلمة Chateau التي يتبناها الجميع. اليوم تتميز زجاجتنا ببساطتنا ورقيّها وخروجها عن الشكل النمطي، وهو ما ساعدنا على ملامسة شريحة متنوّعة من اللبنانيين على رأسهم الشباب من شعراء ورياضيين وفنانين وغيرهم، بمعنى آخر قررنا أن نتوجّه الى الشريحة الشابة بنبيذٍ يحاكيها ويعكس حالتها الذهنية.

مصدر إيحاء

وعن معنى كلمة Muse يشرح الخوري: "هي كلمة من جذور إغريقية-يونانية، تمثّل 9 آلهة في الأساطير اليونانية القديمة ومن بينها آلهة كان يستوحي منها أحد الرسّامين لإتمام لوحته، من هنا ولدت فكرة Muse أي الموحية للفنّ. أما مصدر إيحائنا فيرقد في عمق الزجاجة ولمجرّد فتح الزجاجة يشعر كلّ واحد بمصدر إيحاء مختلف رغم أننا جميعنا نشرب من الزجاجة نفسها، وهنا عمق الفكرة وجماليتها". وعن طموحاته للتصدير الى خارج لبنان يقول الخوري: "طبعًا هو حلمٌ قائمٌ في ذاته ولكنّ الأعداد التي ننتجها ليست تصديرية لا سيّما مع تركيزنا على النوعية التي يشرف عليها مخضرمٌ ورائدٌ في عالم النبيذ هو الفرنسي ميشال رولان. يهمّنا أن نكون في الخارج ولكن قبل ذلك ما نصبو اليه أن نكون داخل بلدنا وأن نثبت أنفسنا في ترابنا الأم قبل التفكير في التوسّع". علمًا أن التميّز لا يقتصر على الزجاجات وجودة الطعم العابق برائحة الذكريات بل يتجاوزه الى تسهيل الحصول على النبيذ من خلال طلبه على الموقع الإلكتروني: www.museduliban.com

